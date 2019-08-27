Almanya'nın 6 aylık bütçe fazlası 43,5 milyar euro oldu

27 Ağustos 2019

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu gelirleri fazlası 45,3 milyar euro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,7’sine denk geldi.

Kamu gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 791,8 milyar euro, giderleri yüzde 4,3 artışla 746,5 milyar euro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 45,3 milyar euro olarak gerçekleşti.

Kamu gelirlerinin 415,4 milyar eurosu vergi gelirlerinden oluşurken bu kategorideki gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Kaynak: AA