Almanya'nın ihracatı 2019’de rekor kırdı

07 Şubat 2020

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl 1 trilyon 327,6 milyar euro, ithalat ise 1 trilyon 104,1 milyar euro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 223 milyar 600 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin, 2019’da bir önceki yıla göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 0,8, ithalatı ise yüzde 1,4 arttı. Destatis, ihracattaki büyümenin önceki yıllara göre ivme kaybettiğini vurguladı.

Almanya, 2018’de 1 trilyon 317 milyar euro ihracat yaparken, 1 trilyon 90 milyar euroluk ithalat yaparak rekor yenilemişti. Böylece geçen yıl 1 trilyon 327,6 milyar ihracat ve 1 trilyon 104,1 milyar ithalat ile dış ticarette yeni rekor kırıldı.

Almanya'nın geçen yıl yaptığı ihracatın 777,3 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 631,3 milyar euroluk kısmı AB’den gerçekleştirildi. 2018’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,1 düşüş yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,4 artış oldu.

AB dışında kalan ülkelere 550,3 milyar euroluk ihracat, 472,8 milyar euroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018’ye kıyasla yüzde 2,2, ithalatı yüzde 1,6 artış kaydetti.

Cari işlemler fazlası 266,2 milyar euro

Ülkede, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat Aralık 2019’da 98 milyar euro, ithalat 82,8 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta kasım ayına göre 0,1 artış, ithalat da yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2019’da yüzde 2,1 artarak 19 milyar 569 milyon euro oldu. Aynı dönemde Almanya’nın Türkiye’den ithalatı yüzde 3,3 azalarak 15 milyar 837 milyon euro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın cari işlemler fazlası 2019 yılında 2018’ye göre 20,2 milyar euro artarak 266,2 milyar euroya yükseldi.