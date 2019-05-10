Almanya'nın ihracatı martta "dirençli" çıktı

10 Mayıs 2019

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat martta önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, ithalat yüzde 0,4 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise ihracat yüzde 1,9, ithalat yüzde 4,5 artış gösterdi.

Analistler martta ihracatın yüzde 0,3 düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın mart ayında 112,7 milyar euro, ithalat 92,7 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası 20 milyar euro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, martta 118,5 milyar euroluk ihracat, 95,6 milyar euroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, martta arındırılmamış rakamlarla 22,7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azaldı. Mart 2018'de dış ticaret fazlası 24,6 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın martta yaptığı ihracatın 70,5 milyar eurosu Avrupa Birliği ülkelerine olurken, ithalatın 56,6 milyar euroluk kısmı AB'den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 2,5 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 5,5 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 47,8 milyar euroluk ihracat, 39 milyar euroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018'nin mart ayına kıyasla yüzde 1,1, ithalatı yüzde 3,1 artış kaydetti.

Ülkenin bu yılın ocak-mart dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 336 milyar euroya yükselirken, ithalatı da yüzde 4,5 artarak yaklaşık 281 milyar euroya ulaştı.

Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk dokuz ayında 55 milyar euro oldu. Birinci çeyrekte AB'ye ihracat yüzde 2,3, AB dışında kalan ülkelere ise 2,7 artış gösterdi

Cari işlemler fazlası 30,2 milyar euro

Öte yandan, Almanya'nın martta cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 800 milyon euro artarak 30,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Geçen yılın mart ayında cari fazla 29,4 milyar euroda kalmıştı.

İhracata dayalı Almanya ekonomisinin, Avrupa Birliği ve Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi ABD ile yaşadığı ticaret ihtilaflarının arasında ve Brexit belirsizliğinde kalması dikkati çekerken düşük faiz, yükselen maaşlar ve yüksek istihdama bağlı artan tüketim, Alman ekonomisinin dokuz yıldır büyümesini sağlamıştı. Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Kaynak: AA