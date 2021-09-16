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Altay Fan Token, 60 saatte 23 milyon lira getirdi

Ön satışı 13 Eylül'de başlayan Altay Fan Token, 60 saat içerisinde iş ortaklarına 23 milyon lira gelir sağladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Spor kulüplerinin yeni gelir kaynaklarından biri olan “Fan Token” projeleri Türkiye’de de etkisini artırıyor.

Global pazarda 500 milyon doların üzerinde bir hacme ulaşan fan token projelerine Altay Spor Kulübü de Altay Fan Token ile adım attı.

Altay ile kripto para borsası Icrypex iş birliğinde üretilen Altay Fan Token’ın ön satış için ayrılan bölümünün tamamı kısa bir sürede satıldı.

13 Eylül’de 0,80 TL üzerinden ön satışa çıkarılan 28 milyon 710 bin Altay Fan Token, 60 saatte iş ortaklarına 23 milyon TL gelir sağladı.

Ön satış sürecinde alınan Altay Fan Token’lar 90 gün boyunca kilitli kalacak. Tokenların toplam arza ulaşması ise 25 yıl sürecek.

Altay Token, 17 Eylül'de 1 TL üzerinden halka arz edilecek.

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