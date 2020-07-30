Alternatif Bank, ekonomiye 30,3 milyar TL destek sağladı

30 Temmuz 2020

Alternatif Bank 2020 yılı ikinci çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, yılın ikinci çeyreğinde konsolide rakamlarına göre aktif büyüklüğünü 2019’un sonuna göre yüzde 11 artırarak 33,5 milyar TL seviyesine taşıdı.

İlk altı ayın sonunda nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye 30,3 milyar TL destek sağlayan Alternatif Bank'ın mevduat hacmi ise yaklaşık 18,1 milyar TL oldu. Bu dönemde sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18’i geçen Alternatif Bank’ın, özkaynakları ise yılsonuna göre yüzde 20 arttı. Böylece bankanın konsolide net kârı 74,6 milyon TL oldu.

Finansal sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, pandemiye rağmen ikinci çeyreği hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını söyledi.

Bu dönemde normalleşme adımlarını sıklaştırdıklarını ve birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Gür, "Hijyen, mimari ve çalışma düzeni bakımından kapsamlı şekilde uyguladığımız yeni tedbirlerle kademeli olarak ofislerimize dönmeye başladık. Bununla birlikte ofiste ve uzaktan çalışma modelinin bir arada olduğu AlterFlex isminde hibrit bir çalışma modelini de uygulamaya başladık. Böylesi zorlu dönemde müşterilerimizin finansmana erişmesine, sunduğumuz kredilerle destek vermeyi sürdürdük. Geçen yılın sonuyla kıyasladığımızda, nakdi ve gayri nakdi kredilerde yaşanan yüzde 20’lik artış bu konuya gösterdiğimiz önemi net şekilde ortaya koyuyor." dedi.

"İhracatçılara kredi desteğini 840 milyon dolara çıkardık"

Bankalarının önemli odak alanlarından biri olan dış ticarette bu dönemde önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Kaan Gür, "Son iki yıla baktığımızda ihracatçılara sunduğumuz kredi desteğini 430 milyon dolar seviyesinden bu yılın ikinci çeyreğinde 840 milyon dolar seviyesine taşıdık. Salgının etkilerini en çok hissettiğimiz mart, nisan ve mayıs aylarında desteğimizi güçlendirerek sürdürdük. Kredilerin yanı sıra uzman dış ticaret ekibimizle ihracatçı müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaya ve hizmet kalitemizi artırmaya odaklandık. Bu çabalarımızın önemli ödüllerle taçlanması da bizi ayrıca gururlandırdı." diye konuştu.

Program limitlerini sürekli artırarak aktif şekilde ekonomiye kazandırmaları sayesinde Alternatif Bank olartak IFC ve EBRD’nin Dış Ticaret Programları kapsamında 3 farklı ödüle layık görüldüklerini anlatan Gür, IFC’den 'Avrupa ve Orta Asya’daki En İyi Partner Bankası' ile 'Avrupa ve Orta Asya’daki En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası' ödüllerini, EBRD’den de 'Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı' ödülünü aldıklarını aktardı.

"Müşteri olma sürecini 9 dakikaya indirdik"

Bu dönemde sundukları desteklerin yanı sıra dijital hizmetlerine yönelik teknoloji yatırımlarına da devam ettiklerini açıklayan Kaan Gür, şunları kaydetti: "Müşteri olma sürecini sadece 9 dakikaya indiren ve hatta müşterilerimizin şubeye gelmesine gerek kalmaksızın, yaptığımız müşteri ziyaretleriyle MobilNext uygulamamız üzerinden müşteri tanımlamayı sağlayan değişim projemizi hayata geçirdik. Yılın ikinci yarısında da salgının seyrine bağlı olarak piyasalardaki risk faktörlerini etkin şekilde yöneterek, aynı eforu, hassasiyeti ve müşterilerimize verdiğimiz desteği artırarak birlikte büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz. Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımız, güçlü sermaye yapımız, deneyimli yönetim kadromuzla ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmayı sürdüreceğiz.”