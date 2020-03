Alternatif Bank "Engelsiz Bankacılık" için ilk adımlarını attı

03 Mart 2020

Alternatif Bank, müşterilerinin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırma hedefiyle yola çıkarak her biri kendi alanında uzman akademisyen ve sivil toplum temsilcileri danışmanlığında, tüm fiziksel ve dijital hizmet kanallarında yenilenme çalışmaları başlattı.

2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre sayıları yaklaşık 5 milyon olan engelliler çalışma hayatı ve günlük yaşamın pek çok doğal gereksinimine ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu zorluklardan önemli birinin de bankacılık hizmetleri olduğu gerçeğinden yola çıkan Alternatif Bank, geçen yıl boyunca çalışanlarının farkındalık ve bilgi seviyesini, hizmet kanallarının ise erişilebilirliğini geliştiren hazırlık çalışmaları gerçekleştirdi. 28-29 Şubat tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği hackathon ile gençleri de bu farkındalık sürecine dahil etti.

Engelsiz bankacılık için hackathon

Alternatif Bank’ın "Engelsiz Bankacılık" temasıyla düzenlediği Hackathon Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında, başta engelliler olmak üzere tüm kesimlerin bankacılık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 36 kişiden oluşan 9 ekip proje fikirleriyle yarıştı.

İlk üç takıma maddi ödül ve Alternatif Bank’ta staj imkanı, iki takıma jüri özel ödülü, diğer takımlara da teşvik ödülleri verildi. Hackathon’un birincisi Alternatif POS Cihazı projesiyle Alternatif Çözüm takımı oldu.

Engelsiz bankacılık mümkün

Bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma hedefiyle yola çıkan bankanın bu alandaki danışma kurulu, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nden (TOHAD) Süleyman Akbulut ve Hakan Özgül, Parıltı Derneği’den Duygu Kayaman, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Itır Erhart’tan oluşuyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Alternatif Bank, bugüne kadar sınıf içi eğitimler, toplantı ve atölye çalışmaları ile çalışanlarını farklı engelli grupları konusunda bilgilendirerek, kapsayıcı uygulamalar geliştirmek üzere buluşmalar düzenledi.

Oryantasyon programına dahil edilen özel eğitim çalışmalarıyla kurum içinde oluşturulan farkındalığın sürekliliğini sağlayacak yöntemler geliştirdi. Banka aynı zamanda tüm kanallarında eşit ve hak temelli bir hizmet sunmak hedefiyle gerekli kriterleri belirledi. Genel müdürlük, şubeler ve dijital kanallar üzerinden geliştirme ve dönüşüm çalışmalarını ise sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları kaydetti:

"Banka olarak son birkaç yıldır sürdürdüğümüz dönüşüm çalışmalarımızla Alternatif Bank markasını ve kurum kültürünü adım adım 21.yüzyıl beklentilerine doğru evriltiyoruz. Bu kültürün temel unsurlarından biri de ‘insan odaklılık’. Ülkemizde milyonlarca engellinin yanı sıra yaşlılık, hamilelik, kazalar gibi nedenlerle erişimi kısıtlanmış önemli bir kesim bulunuyor. Nasıl ki sokakta olmak, toplu taşıma araçlarını kullanmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak her vatandaşın, engelli veya değil herkesin hakkı ise bankacılık hizmetlerinden yararlanmak da her bireyin hakkı. Biz de bu anlayışla bankamızın iş yapış kültürünü geliştirmek, bankacılık hizmetlerine herkesin eşit şekilde ve kolaylıkla erişebilecekleri bir hizmet modeli sunmak hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda fiziksel ve dijital hizmet kanallarımızın erişilebilirliğini geliştiriyor, çalışanlarımızın bu alandaki farkındalık ve yetkinliğini artırıyoruz. Danışma kurulumuzun rehberliğinde başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve nasıl davranılması gerektiği konularında çalışanlarımızın katıldığı dil ve perspektif birliği eğitimleri düzenledik.

Projemizin bu aşamasında ise erişilebilirlik ve evrensel tasarım yaklaşımıyla, engellilerin daha iyi bir bankacılık hizmeti almasına katkı sunacak projelerin geliştirilmesi amacıyla sürece gençleri dahil ettik. Özyeğin Üniversitesi öğrencileriyle birlikte ‘Engelsiz Bankacılık’ temasıyla bir hackathon düzenledik. Gelen projelerin her biri ve gençlerin yaklaşımları birbirinden değerliydi. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Bankamız çalışanlarının, ailelerinin, paydaşlarımızın bilinçlenmesi, kendi ortamlarında konuya önem ve özen göstermeleri en büyük kazancımız olacak. Bu projeye banka olarak yüreğimizi koyduk ve engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Dileğimiz attığımız adımların sektörümüze, kurumlara, belediyelere yansıması, çoğalması ve ülkemize örnek olması."

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise “Üniversite olarak topluma katkı ve sürdürülebilirlik alanında akademik kadromuz ve öğrencilerimizle birlikte örnek olduğuna inandığımız önemli projelere imza atıyor, gençlerimizin bu konuda bakış açılarını geliştirmenin ötesinde çözümün parçası olmalarına özen gösteriyoruz. Devam eden iş birliklerimize ek olarak Engelsiz Bankacılık Hackathon’unda da Alternatif Bank ile ortak bir çalışmaya imza atmaktan çok memnunuz. Öğrencilerimizin süreç içerisinde engellilere dönük önemli bilgileri edinmelerinin, buradan hareketle değerli projeler geliştirmelerinin tüm paydaşlar adına çok özel kazanımlar olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Hackathonda ilk 3'e giren ekipler ve projeleri şöyle:

"1. Alternatif Çözüm – Alternatif POS Cihazı: Görme engelli bireyler başta olmak üzere ödeme sırasında yapılan tüm alışverişlerin daha emin ve bilinerek yapılmasını mümkün kılan POS yapısı. 2. Koral - Engel Türüne Göre Kişiselleştirilebilen Dijital Bankacılık Deneyimi: Herkes için her yerden her an erişilebilirlik anlayışıyla, sesli, görüntülü ve işaret dili seçenekleriyle dijital kanallar üzerinden farklı engel türlerine göre kişiselleştirilebilen erişilebilir bankacılık deneyimi sağlayan uygulama. 3. Bolkar - Mobil Uygulama İşitsel Erişilebilirlik Arayüzü: Görme engelliler ve kas hastalarının kolaylıkla kullanabileceği, mobil bankacılık uygulamasına entegre edilerek bankacılık işlemlerinin dokunmatik hareket, işitsel bildirim ve sesle veri girme özellikleriyle gerçekleştirilmesini sağlayan arayüz."