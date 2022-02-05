Alternatif Bank'tan 100,9 milyon TL net kâr

Alternatif Bank'ın 2021 sonu itibarıyla konsolide olmayan net kârı 100,9 milyon TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın 2021 yılının son çeyreğinde konsolide olmayan rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, önceki yılın sonuna göre yüzde 36,7'lik artışla 48,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise bir önceki yıl sonuna göre yüzde 30,3'lük artışla 40,2 milyar TL oldu.

Toplam mevduat hacmini yüzde 50,4'lük artışla 27,7 milyar TL'ye çıkaran Alternatif Bank'ın vadesiz mevduat hacminde ise önceki yılın sonuna göre yüzde 82 artış gerçekleşti. Alternatif Bank, bir önceki yıl yüzde 4,5 olan takibe dönüşmüş alacaklar oranını ise 2021 sonunda yüzde 2,3'e indirdi.

Bankanın bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 21,9 olarak gerçekleşti. Alternatif Bank'ın 2021 sonu itibarıyla konsolide olmayan net kârı ise 100,9 milyon TL oldu. Banka, 2021 yılı gelirlerinin 55 milyon TL'lik bölümünü, 2022 yılı finansal hedeflerini piyasalarda meydana gelebilecek gelişmelerden etkilenmeden yönetebilmek amacıyla serbest karşılık olarak ayırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılını uzun vadeli hedefleri yolunda önemli adımları gerçekleştirerek tamamladıklarını belirtti.

Ekonomik açıdan dalgalanmaların yoğun etkilerini gördükleri önemli bir yılda müşterilerinin yanında olduklarını aktaran Gür, "Bir yandan müşterilerimizin finansmana erişmelerine, işlerini sağlıklı şekilde yürütmelerine ve dolayısıyla ekonomiye sağladığımız katkıyı artırmaya odaklanırken, diğer taraftan sektörümüz ve ekonomik açıdan zorlu geçen bir yılda Bankamızın aktif kalitesini daha da iyileştirmeye önem verdik.

Nitekim 2021 sonunda aktiflerimizde önemli bir büyüme elde ederken, takibe dönüşmüş alacakların oranını bir önceki yılki yüzde 4,5'tan cari yılın sonunda yüzde 2,3'e indirmeyi başardık. Mevcut sektör ortalamasının yaklaşık 100 baz puan altında olan bu sorunlu alacak rasyosu, bizim için sektöre ve ekonomiye daha fazla katkı, aynı zamanda daha sağlıklı büyüme ve karlılık demek. Bu performansı Alternatif Bank’ın 'Basiretli Bankacılık’ anlayışının en somut ve başarılı göstergelerinden biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mevduat hacmimizde güçlü bir büyüme elde ettik"

Gür, 2021 yılında dijitalleşme alanındaki gelişmelerin sektöre ve müşterilere yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, Alternatif Bank olarak dijitalleşme alanında gösterdikleri gelişime hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Devreye aldıkları görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma altyapıları sayesinde artık yeni müşteri kazanımlarının yarıya yakınını bu kanal üzerinden gerçekleştirdiklerini aktaran Gür, şu değerlendirmede bulundu:

"Artan yeni müşteri kazanımımızın da desteğiyle mevduat hacmimizde önceki yıla oranla yüzde 50'nin üzerine çıkan güçlü bir büyüme elde ettik. Buna ek olarak yılın sonunda devreye giren Kur Korumalı mevduat ürününü şubeye gitmeye gerek kalmadan sunabilen ilk bankalardan biri olduk. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize çok iyi bir dijital deneyim sunarak değer yaracak çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam edeceğiz.

2021 aynı zamanda Alternatif Bank olarak dış ticaret odağımızı sürdürdüğümüz, finansman desteklerimizin yanında, 'İhracatçıya Güç Katan Paket' gibi kapsamlı hizmet paketleriyle de ihracatçılarımıza katkı sağladığımız bir yıl oldu. Bu kapsamda uzun yıllardır yakın işbirliği içinde çalıştığımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) 2020 yılında hayata geçirdiği Kovid-19 Destek Paketi'nden sağladığımız 50 milyon dolar tutarındaki fonu geçtiğimiz ekimde yenileyerek KOBİ'lerimizin kullanımına sunduk.

Ayrıca Bankamızın dış ticaretteki başarısını ve operasyonel mükemmelliğini teyit eden önemli bir ödülün üst üste ikinci kez sahibi olduk. IFC'nin 'Annual Trade Awards-Küresel Ticaret Ödülleri'nde bir kez daha 'Avrupa, Orta Asya ve Türkiye'deki En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası' seçilmenin mutluluğunu yaşadık."

"Engelsiz bankacılık çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz"

Gür, 2021 yılının son çeyreğinde sorumlu bankacılık yaklaşımları açısından son derece değerli buldukları bir gelişmeye de imza attıklarını belirterek, bankanın kurumsal yönetim ilkelerine ve şeffaflığa verdiği önemin bir göstergesi olarak; SAHA Rating tarafından yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasında 10 üzerinden 9,28 gibi güçlü bir not aldıklarını kaydetti.

Bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Gür, "Basiretli olmak bizim için, müşterilerimize hak ve eşitlik temelinde hizmet sunmaktan, bankacılığın esas ve kaidelerini kayıtsız şartsız uygulamaktan geçiyor. Bunun bir yansıması olarak 'hak temelli' yaklaşımla, tüm hizmetlerimizin eşitlik ve erişilebilirlik çerçevesinde kolaylıkla kullanılmasını hedeflediğimiz engelsiz bankacılık çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz projeler ve geliştirdiğimiz çözümlerle sektörümüze de örnek olurken, engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.