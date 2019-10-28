Alternatif Bank'tan 9 ayda 175 milyon TL net kar

Alternatif Bank'ın dokuz aylık konsolide finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre banka, yılın dokuz ayını stratejik planı doğrultusunda bilançosunu geliştirmenin yanında müşterilerine aktardığı kaynağı da artırarak başarıyla tamamladı.

Bankanın, aktif büyüklüğü geçen yıl sonuna göre yüzde 14 artarak 29,4 milyar TL olurken, nakdi (finansal kirama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24,7 milyar TL'ye, mevduat hacmi ise yüzde 15 artışla 15,7 milyar TL'ye yükseldi. Bankanın konsolide net karı da 175 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak yılın üçüncü çeyreğini de hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını belirtti.

Stratejik plana bağlı kalarak, bankanın aktif kalitesini, müşteri memnuniyetini ve reel ekonomiye sundukları destekleri her zaman öncelikleri arasında tutarak istikrarlı büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Gür, "Bu dönemde mevduat hacmimizi yüzde 15 artırmanın yanı sıra sağladığımız kredilerle başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere ekonomiye verdiğimiz desteği artırdık. Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla yüzde 43 büyüdü. Pazar payı kazanımında gerek kredilerle gerekse topladığımız mevduatla sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergiledik." ifadelerini kullandı.

Gür, Alternatif Bank’ın toplam aktifleri içinde ihracat taahhütlü kredilerin oranını artırmayı öncelikleri arasında belirlediklerini, bu doğrultuda ihracatçılara verdikleri finansal desteği sene başından bu yana yüzde 40 artırarak 762 milyon dolara ulaştırdıklarını belirtti.

2020’nin ilk 6 ayında ise 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Gür, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedefe ilerlerken müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran SMS ile gümrük vergisi ödeme, e-teminat mektubu gibi önemli uygulamaları hayata geçirdik. Buna ek olarak, dış ticaretteki bilgi birikimimiz ve danışman yaklaşımımızı “Dış Ticaret Danışman Hattımız” aracılığıyla müşterimiz olsun ya da olmasın tüm ihracatçılarımızın hizmetine sunmaya başladık. Geride bıraktığımız dönemde önemli bir ilke imza attık. Kurumsal yatırımcılardan gelen talebi hızla değerlendirerek, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na dayalı bono ihracına imza atan ilk özel banka olduk. Piyasada değişken faizli yatırıma önemli bir ilgi söz konusu. Biz de bono ihracının ardından müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda TLREF'e dayalı ürünlere odaklanmayı planlıyoruz.

Bankamız üçüncü çeyrekte önemli ödüller aldı. İş dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında dört farklı kategoride ödüle layık görüldük. Aldığımız ödüller, başarılı marka dönüşümümüz ve stratejik iş planımız ışığında ekip arkadaşlarımla beraber bu süreçte gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmaları global anlamda taçlandırması açısından oldukça değerliydi. Bizim için en büyük ödül olan müşterilerimizin teveccühünü kazanacak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Terzi usulü hizmetlerimizi ‘basiretli ve danışman bankacılık’ anlayışımız, güçlü muhabir banka ilişkilerimiz ve deneyimli kadromuzla ülkemizin iş ve ticaret dünyasına sunmaya devam edeceğiz."