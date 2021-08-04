Alternatif Bank'tan ekonomiye 34,1 milyar TL destek

Alternatif Bank, 2021 yılı ikinci çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bankanın yılın ikinci çeyreğinde konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü 37,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek geçtiğimiz yılsonuna kıyasla yüzde 6,4 artışla 34,1 milyar TL’ye yükseldi. Toplam mevduat hacmini yüzde 7,7 artışla 19,7 milyar TL seviyesine çıkaran Alternatif Bank’ın özkaynakları ise 2,5 milyar TL oldu.

TL tasarruf mevduatı hacmi yüzde 12 büyüdü

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, yılın ikinci çeyreğini hedeflerine paralel tamamladıklarını söyledi. Başta TL ticari krediler olmak üzere, nakdi ve gayri nakdi kredilerde reel sektöre sağladıkları desteği artırarak müşterilerinin finansmana erişmelerine ve dolayısıyla ekonomiye katkılarını sürdürdüklerini kaydeden Gür, "Bu dönemde ayrıca, dijital kanallarımız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde bireysel bankacılıktaki müşteri bazımızı ve mevduat tabanımızı genişletme hedefimizde başarılı bir ilerleme kaydettik. Geçtiğimiz yılsonuna göre TL tasarruf mevduatı hacmimiz yüzde 12’lik bir büyüme gösterdi. Aynı dönemde dijital kanallardan açılan hesapların oranı önemli bir artış göstererek yüzde 30’un üzerine çıktı." diye konuştu.

Yılın ilk yarısında finanse ettikleri ihracat hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 700 milyon dolar olduğunu bildiren Gür, aynı dönemde toplam dış ticaret işlem hacimlerinin geçen yıla göre yüzde 30 civarı büyümeyle 1,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı.