Alternatif Bank’tan yeni nesil çalışma modeli

22 Temmuz 2020

Pandemi sürecinin başında olduğu gibi normalleşme sürecinde de çalışanlarının sağlığı için hızlı ve proaktif aksiyonlar alan Alternatif Bank, AlterFlex adıyla hayata geçirdiği esnek çalışma modeliyle çalışanlarının iş ve yaşam dengesini korumalarını destekliyor.

Pandemi döneminde yüzde 96 oranıyla uzaktan çalışma modelinde olan Banka, AlterFlex ile hem uzaktan çalışmayı hem de esnek çalışma saatlerini daimi olarak uygulamaya alıyor.

AlterFlex kapsamında çalışanlar haftada bir gün (yaz döneminde cuma, kış döneminde çarşamba) uzaktan çalışırken, yeni model ile sunulan 6 farklı saat aralığında esnek çalışma saatlerini uygulayacak.

Tüm Genel Müdürlük çalışanları çekirdek saat olarak belirlenen 10.00-16.00 arasında ofiste olacak şekilde, mesai başlangıç ve bitiş saatlerini bir saatlik öğle yemeği ile birlikte toplam 9 saate tamamlayarak esnetebilecek.

Esnek çalışma saatleri aynı zamanda uzaktan çalışma günlerinde de uygulanabilecek. AlterFlex kapsamında, görevi gereği uzaktan çalışamayacak Genel Müdürlük ekipleri ve tüm şube çalışanlarına ise ekstra idari izin imkânı verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, şunları kaydetti:

“Bankamızın yürüttüğü tüm uygulamaların merkezinde yer alan ‘insan odaklı’ yaklaşımımız doğrultusunda çalışanlarımızın sağlıklı, huzurlu, mutlu ve verimli şekilde çalışmasını önemsiyoruz. Pandemi gibi daha önce deneyimlemediğimiz bir süreci, hızla hayata geçirdiğimiz önlemlerle tüm çalışanlarımız için güvenilir şekilde yönettik. Bu süreçte oldukça verimli geçen uzaktan çalışma modelini çalışanlarımızın iş ve yaşam dengelerini korumalarını destekleyebilmek amacıyla kalıcı hale getirmeye karar verdik.

Bununla birlikte çalışanların günlük iş planlarını kendi tercihleri ile oluşturabilmelerine imkân tanıyan esnek çalışma saatleri uygulamasını da hayata geçireceğimiz bir program tasarladık. Uzaktan çalışma ya da esnek çalışma modeliyle uyumlanamayan iş gruplarımız için de yıllık ek idari izin planlayarak, AlterFlex’i tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde düzenledik. Sektörümüzde bu kapsayıcılıkta bir çalışma modelini hayata geçiren öncü banka olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonu ve mutluluğunu artıracak bu uygulamanın mutlu çalışan-mutlu müşteri anlayışıyla iç ve dış müşteri memnuniyetine de olumlu yansıyacağına inanıyoruz.”