Altın, 15 gündür direnç noktalarını kıramıyor
Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı, yaklaşık 2 hatador 1.875-1.880 aralığındaki direnç noktalarını geçmekte zorlanıyor
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Doları'ndaki zayıflığa rağmen direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. Bu sabah 1.876 dolar seviyesinin üzerini test eden spot altının ons fiyatı,
1.872-1.874 dolar aralığında yatay bir seyre döndü.
Analistler, 1.876 dolar/ons seviyesinin geçilememesi halinde 1.855-1.850 dolar/ons seviyesine doğru br geri çekilme bekliyorlar. Ancak bu seviyenin geçilmesi halinde 1.900 dolar/onsa doğru yeni bir denemenin olabileceğine de işaret ediyorlar. 1.850 dolar/ons seviyesinin altında en güçlü destek seviyesi 1.800-1.790 dolar/ons aralığı.
ABD'de yeni koronavirüs yardım paketine ilişkin gelişmelerin takih edilmeye devam edildiğini de belirten analistler, yeni paket üzerinde bir anlaşma olmaması hahlinde altın fiyatının direnç seviyelerinin üzerini deneyebileceğini vurguluyorlar.