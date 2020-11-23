Altın, 15 gündür direnç noktalarını kıramıyor

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Doları'ndaki zayıflığa rağmen direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. Bu sabah 1.876 dolar seviyesinin üzerini test eden spot altının ons fiyatı,

1.872-1.874 dolar aralığında yatay bir seyre döndü.



Analistler, 1.876 dolar/ons seviyesinin geçilememesi halinde 1.855-1.850 dolar/ons seviyesine doğru br geri çekilme bekliyorlar. Ancak bu seviyenin geçilmesi halinde 1.900 dolar/onsa doğru yeni bir denemenin olabileceğine de işaret ediyorlar. 1.850 dolar/ons seviyesinin altında en güçlü destek seviyesi 1.800-1.790 dolar/ons aralığı.



ABD'de yeni koronavirüs yardım paketine ilişkin gelişmelerin takih edilmeye devam edildiğini de belirten analistler, yeni paket üzerinde bir anlaşma olmaması hahlinde altın fiyatının direnç seviyelerinin üzerini deneyebileceğini vurguluyorlar.