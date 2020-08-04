Altın 2 bin doları aştı!
Küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler ve COVID-19 salgınında ikinci dalga endişeleriyle tarihi yükseliş yaşayan altının onsu, 2000 doları aştı.
Küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler ve COVID-19 salgınında ikinci dalga endişeleriyle tarihi yükseliş yaşayan altının onsu, 2000 doları aştı.
Ons altın'ın fiyatı uluslararası piyasalarda saat 21:09 itibariyle 2.008,88 dolar seviyelerinde yer aldı.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da ise kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 444,00 liradan işlem gördü.