Altın 2020’de yükselmeye devam edecek

01 Ocak 2020

Hilal SARI

Borsalarda kırılan rekorlar, rekor düzeydeki hisse fiyatları, ticaret savaşlarındaki gerilimin ‘ilk faz’ anlaşması ile bir nebze hafiflemesi altın fiyatlarındaki yükselişi yavaşlatmadı. Altın yılın son günlerinde 1,500 doların üzerindeki yerini sağlamlaştırdı. Altın EFT’leri 2012 yılındaki rekor düzeye yaklaştı. Aralık 2018’de onsu 1.250 doların altında işlem gören altın fiyatı 2019’un son gününde 1,524 dolara kadar yükseldi. Uzmanlar altının son on yılın en güçlü yıllık yükselişlerden birine hazırlandığını ve 2020’de fiyatların yükselmeye devam edeceğini öngörüyor.

2019’da yüzde 23 yükseldi

Küresel resesyon endişeleri ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin gümrük vergileriyle atıştığı ticaret savaşı tartışmalarıyla geçen 2019 yılı boyunca, büyük merkez bankalarının parasal genişleme hamlelerine paralel olarak altın yüzde 23 yükseldi. Eylül ayında 1,557 dolarla 2013’ten bu yana en yüksek düzeyi gören altın fiyatlarının 2020 yılında da jeopolitik ve ekonomik risklerden beslenmeye devam etmesi bekleniyor.

1600 doların üzerine çıkar

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs Group ve İngiltere merkezli UBS Group altın fiyatlarının 2020’de 1,600 doların üzerine çıkacağını öngörüyor. FXTM analisti Lukman Otunuga “Altındaki yükselişte itici güç doların zayıflaması” diyor ve altının ticaret savaşlarındaki herhangi bir geri adımla güçlenebileceğini belirtiyor. Öte yandan JPMorgan Chase & Co, altında yükseliş olsa da küresel ekonominin hız kazanması ile altının düşebileceğini söyleyenlerden. INTL FCStone analisti Rhona O’Connel ise bir müşteri notunda şunları söylüyor: “Altın geçen hafta 1,500 doları aştı ve zayıf bir dolardan destek bularak iki ayın en yükseğine yaklaşıyor.” Daily FX Para Birimi Stratejisti David Song da yatırımcıların para birimlerine karşı altınla kendini koruyacağını bu nedenle altında boğa piyasasının devam edeceğini öngörüyor. Blackstone Şef Yatırım Stratejisti Byron Wien de “Altının gelecek yıl ilgi çekici bir yatırım olma şansı var. İyi izlemek lazım” diye konuştu.

ABN Ambro: Yükseliş öncesi düzeltme olur

ABN Amro Değerli Metaller Uzmanı Georgette Boele de altın fiyatlarının 2020’de 1,600 doları aşabileceğini öngörüyor fakat Boele öncesinde fiyatlarda sert bir düzeltme olabileceği konusunda uyarıyor. “Normalde düzetlmeyi yıl sonunda bekliyorduk. Fakat altın fiyatlarına ilişkin piyasada ciddi bir iyimserlik var. Ben düzeltmenin Ocak ayının yarısında gerçekleşmesini bekliyorum. Sonrasında altın yükselişe geçerek 1,600 doların da üzerine çıkar.”

Cüretkar tahmin: 2,000 dolarla rekor kırabilir

Forex.com analisti ve City Index teknik analisti Fawad Razaqzada ise daha cüretkar bir tahmin yapıyor. Altının tarihinin en yüksek düzeyini bu yıl görebileceğini belirten Razaqzada spot altın fiyatlarının 2,000 dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Altında güçlü bir boğa piyasası öngördüğünü, merkez bankalarının eş zamanlı olarak para politikalarını gevşeteceğini ve bunun da tahvil getirilerini daha da negatife iteceğini belirtiyor. Bu da analiste göre risksiz değerli metallerin cazibesini artıracak. “Bu cüretkar tahmin tutmasa bile 2020’de altının yönü yukarı olacak” diye ekliyor Razaqzada.

2019'da altın ve hisse yüzleri güldürdü

2019 yılında, Türkiye piyasalarındaki yatırım enstrümanlarında parasını değerlendirmek isteyen yatırımcıların yüzünü en çok gram altın güldürdü. 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında, gram altın yatırımcısına yüzde 33,5 civarında kazandırırken; BİST 100 Endeksi’nde işlem gören hisse senetlerinin ortalama getirisi yüzde 25 civarında gerçekleşti. Dolara yönelenlerin kazancı ise yüzde 12’lerde kaldı. Parasını, TL mevduat olarak değerlendirenler, yılın başında bankalardan yüzde 20’nin üzerinde faiz teklifleri alırken; yılın son günlerinde bu oran yüzde 10’lara kadar geriledi.