Altın, 2.075 dolar zirvesine doğru ilerliyor

ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirmesinin küresel enerji fiyatlarını artırarak enflasyonu besleyeceği, küresel ekonominin stagflasyon benzeri bir durum ile karşı karşıya kalacağı endişeleri altına talebi desteklemeye devam ediyor.

Ukrayna krizi ve bunun tetiklediği Rusya yaptırımlarının emtia fiyatlarında yarattığı yükseliş yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerine neden oluyor.

Dün 2.070 dolarseviyesine kadar yükselerek 7 Ağustos 2020'de gördüğü 2.075 dolar zirvesine yaklaşan spot altın, bu sabah 2.051 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin altına olan talepte ana katalizör durumunda olduğunu, Rusya ile Batı arasında gerilimin tırmanıp tırmanmayacağını altının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyorlar.

Spot altın için bugün destek seviyesini 2.019 dolar olarak işaret eden analistler, 2.073 dolar seviyesindeki güçlü direncin aşılması halinde 2100 dolar/ons seviyesinin ilk hedef olacağını vurguluyorlar.

Gram altın 960 lira civarında

Yurt içinde de dün 970 sınırına kadar yükselen gram altın fiyatları bugün 960 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 1.560 liradan, Cumhuriyet altını ise 6 bin 235 liradan satılıyor.

LME'de nikel işlemlerini 11 Mart'a kadar durdurdu

Londra Metal Borsası (LME), fiyatların iki katına çıkarak 100.000 dolar/tonu aşmasının ardından nikel işlemlerini 11 Mart'tan önce yeniden başlatmayı beklemediklerini açıkaldı.

Borsa, nikel teslimat pozisyonlarının, yeniden başlama tarihini takip eden ilk ödeme iş gününde teslimat yeniden başlayana kadar aynı seviyede ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Yeniden başlatma gününde, LME, nikel işlemlerine Londra saatiyle sabah 9'da veya civarında devam etmeyi bekliyor.