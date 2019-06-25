Altın 'altın' değerinde!
Piyasalarda artan stres altını yeniden gözde yatırım aracı yaptı. Altın fiyatları 7 yılı aşkın süredir devam eden düşüş trendinden kurtuldu. 1.410 dolarla altı yılın zirvesine çıkan sarı metalde yükselişin sürmesi bekleniyor... Evrim Küçük'ün haberi...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.