Altın bir ayın zirvesinden hafif geriledi

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD dolarındaki zayıflık ve ABD Hazine kağıdı getirilerinde düşüşün etkisiyle dün 1 ayın en yüksek seviyesini test etti.

Bu sabah ise ABD dolarının bir miktar toparlanması altına hafif satış getirdi.

Dün 1700 dolar/ons direncini kıran 1716,93 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın şu sıralarda 1707,90 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda gözler ABD'de sayımı devam eden Kongre ara seçiminde. Ancak piyasada asıl yönü belirleyecek gelişme yarın açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisi olacak. Enflasyon verisi Fed'in faiz artırımlarında önümüzdeki dönemde izleyeceği patika için güçlü bir işaret verecek.

Analistler, ABD'de Ekim ayı TÜFE rakamının beklenenden daha yüksek yükselmesi halinde altın fiyatının 1690 dolar/ons seviyesinin altına geleceğini, düşük bir enflasyon rakamının ise altın fiyatını 1725 dolar/ons seviyesinin üzerine taşıyacağını öngörüyorlar.