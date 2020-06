'Altın boğa'ya binme zamanı!

13 Haziran 2020

Evrim KÜÇÜK

COVID 19 salgını boyunca küresel piyasalar dalgalanırken güvenli liman talebinin güçlendiği altın bu yılın getiri şampiyonları arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta yaptığı toplantıda güvercin yaklaşımını koruması sonrasında 1.730 doların üzerinden alıcı buldu Altının fiyatı son 6 ayda yüzde 17’den fazla yükseldi. Peki altın fiyatları yılın geri kalanında hangi yöne gider? Değerli metal yatırımcıları bu soruya yanıt ararken, analistler altını pozitif bir seyrin beklediği konusunda hem fikir görünüyor. Analistler altının boğa piyasası içinde olduğunu söylüyor ve ‘yatırımcılar bu treni kaçırmasın’ tavsiyesinde bulunuyor.

Altında bazı düzeltme hareketleri beklenmekle birlikte yukarı doğru güçlü bir manevra alanı bulunuyor. Dünya Altın Forumu’nda değerlendirmelerde bulunan analist Ross Norman, bu yıl içinde altının 1.900 doları görmesinin, hatta bu seviyenin aşılmasının mümkün olduğunu söylüyor. Altında hareketlenmenin 2018 ve 2019 yıllarında başladığını ve geçtiğimiz yıl 1.360 dolar seviyesinin aşılması sonrasında yukarı yönlü hareketin güç kazandığını belirten Norman, paranın altına doğru yönelmesinin temel nedeni olarak negatif faiz oranlarını görüyor. ABD Hazine Kağıtlarının getirisinin düşmesinin altında alımları hızlandıran bir faktör olduğunu dile getiren Norman’a göre, örneğin getirinin yüzde -3 seviyesine gelmesi altın fiyatlarının yüzde 30 ila yüzde 40 fırlamasına yol açabilir. Bağımsız olarak altın danışmanlığı yapan analist, altını destekleyecek şu unsurlara da dikkat çekiyor:

Tarihindeki 3’üncü büyük sıçrama



Altın, tarih boyunca ülkeler, şirketler ve bireyler için paralarının değerini korumak için bir araç oldu. Bugüne kadar iki kez büyük sıçrama yaşayan altın analistlere göre 3’üncü büyük sıçrama evresinde. Sprott Physical Gold Trust tarafından hazırlanan grafikte altının 1915-2020 dönemindeki seyrini görüyoruz. Buna göre 1969’dan bu yana altında 3 ralliye şahit olduk. Aralık 1969-Ocak 1980 döneminde ABD’de altın standardının yükselmesinin tetiklediği çıkış enerji fiyatlarındaki artış, güçlü enflasyon ve ekonomik durgunluğun etkisiyle zirve yaptı. Altın fiyatları bu süreçte 285 dolardan yüzde 684 yükselerek bugünkü dolar kuruyla 2.234 dolara doları gördü. Ağustos 1999-Ağustos 2011 döneminde ikinci boğa piyasasını yaşadı altın. Teknoloji hisselerindeki çöküş ve finans krizlerinin damga vurduğu bu dönemde altın fiyatları reel olarak 394 dolardan 2.066 dolara çıktı. Kasım 2015’den bu yana fiyatların yükseldiği 3’üncü boğa piyasasında ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik, ultra düşük faiz oranlarının yarattığı likidite ve son olarak da COVID 19 pandemisinin etkisiyle altın fiyatları bu yıl mayıs ayında 1.750 doların üzerinde alıcı buldu.



Sarı metal kârını artıracak



Altında yükseliş beklentilerine katılanlar arasında BMO Capitalist analisti Colin Hamilton da bulunuyor. Geçmişte altını yükselten nedenlerin birçoğunun yeniden devrede olduğunu dile getiren Hamilton’a göre altın da karını artıracak. Gevşek para politikaları ve düşük tahvil getirilerinin altına yukarı yönlü destek verdiğini ifade eden Hamilton, şu an varlık portföylerindeki büyümenin altın için olumlu olduğunu hatırlatıyor. Talebe bakıldığında altında üç tip tüketimden söz edilebilir.



Merkez bankaları, likidite olarak altını tercih eden makro varlık yöneticileri ve altını güvenli liman olarak değerlendiren mikro yatırımcılar. Değerli metallerde düzeltme beklenebileceğini de ekleyen Hamilton ancak yükseliş momentumunun yılın ikinci yarasında korunacağını düşüyor. Önümüzdeki yıllarda faiz oranlarında ciddi bir artış ve tahvil getirilerinde toparlanma beklemediğini söyleyen analist, önümüzdeki yıllarda altının iyi bir yatırım aracı olarak kalmaya devam edeceği görüşünde. Bu arada Çin’in altın piyasalarındaki rolünü de göz ardı etmemek gerekiyor. Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan ülkenin üretiminde bu yıl gerileme yaşanıyor. Şanghay Altın Borsası’nda ise hacmin artması, talebin gücüne işaret ediyor.

Dipler alım fırsatı



Bir diğer yoruma göre altında meydana gelen her geri çekilme bir alım fırsatı. Incrementum’un ortaklarından Ronald Peter Stoeferle, boğa piyasasının üç ayağı olduğunu söylüyor ve altının içinde bulunduğu seviye için şöyle konuşuyor: “Boğa piyasasında üç aşama var. Öngörülü yatırımcının proaktif davranarak varlıklarını büyütmesi, geniş tabanlı katılım ve dağıtım. Birinci ayağı muhtemelen 2016-18 döneminde yaşadığımızı belirten Stoeferle, “Şimdi ise en uzun süreç olan ve trendleri takip eden yatırımcıların piyasaya girdiği ikinci aşamanın ilk evresindeyiz. Bu dönemde fiyatlar hızlı artmaya başlar, fiyat tahminleri yükselir. Bu dönemde her dip alım fırsatı için kullanılmalı ve boğaya binilmeli”. Üçüncü aşamada ise genel olarak her tip yatırımcının, yükseliş beklentisinin ‘sonsuza kadar devam edeceğini’ sanarak buraya yöneldiğini fakat birinci aşamada gelen yatırımcının satışa geçtiğini söyleyen Stoeferle, “Buradan önce alıma geçmek önemli” uyarısı yapıyor.

ABD’nin borç seviyesi 1.914 dolarda destek oluşturuyor



ABD’nin borcu ve sarı metalin fiyatı arasında bir korelasyon bulunuyor. Şu anda Federal hükümetin borcu, Koronavirüs’den kaynaklanacak borçlar hariç, 24 trilyon civarında. Norman bu korelasyonun etkinliğini koruması halinde altında 1.914 dolara işaret ettiğini söylüyor.



Altının resesyon performansı 1.882 doları gösteriyor



Değerli metalin 1970’lerden bu yana resesyon dönemlerindeki hareketlerine bakıldığında ‘J’ şeklinde yani yükselişten önce biraz gerileme ve sonrasında sert çıkış şeklinde hareket ediyor. Bu da altının şu an izlediği yolu tarif ediyor. Bu modele göre hisse senetlerindeki 10 her on birimlik düşüş karşısında altın 5 birimlik yükseliş yaşıyor. Bu görüşe göre S&P 500’de yılbaşından bu yana meydana gelen yüzde 34 gerileme altında yüzde 17 yükseliş beklentisi doğuruyor. Norman’a göre bu yılsonunda 1.882 doları görebileceğiz demek.



Boğa piyasası davranışları 1.885 doları destekliyor



“Altın piyasasında genellikle boğa ve ayı olarak iki davranış modeli görülüyor” diyen Norman boğaların hakim olduğu dönemde yıllık ortalama getirinin yüzde 20-25 olduğuna dikkat çekiyor. Fiyatlardaki yükselişin yüzde 18 olduğu 2019’un boğa piyasası başlangıcı olduğunu söyleyen analist, bu eğilimin devamında 1.885 doların test edileceğini belirtiyor.