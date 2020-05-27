Altın-döviz vergisinden 12 milyar TL bekleniyor

27 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) döviz ve altın alım satım işlemlerinde yüzde 1’e çıkarıldı. Geçen yıl mayısta döviz alım satımlarına binde 1 vergi konmuş, bu oran Aralık 2019’dan itibaren binde 2 olarak uygulanmaya başlamıştı. 5 katına çıkarılan söz konusu vergi ile devletin geçen yıl 22.7 milyar lira civarında gelir elde ettiği BSMV kaleminden 35 milyar lirayı aşan gelir elde etmesi muhtemel görünüyor. Altın alım satımlarında da bu vergi uygulanacak. Yani her 100 dolarlık döviz veya altın alım satımının 1 doları devlete gidecek.

Şirketler ve ihracatçılar muaf

Artırılan vergi spekülatif döviz alım ve satımlarını engellemeyi hedefliyor. Şirketler ve ihracatçılar vergiden muaf tutulurken vatandaşların alım satımları yüksek oranda vergilendirilecek. Maliye bu yılın bütçe hedefine BSMV gelir hedefini 24 milyar 982 milyon lira olarak koymuştu. Yılın ilk 4 ayında bu kalemde 8 milyar 543 milyon lira vergi geliri elde edildi. Artış sonrası 24.9 milyar liralık hedefin çok çok üstünde bir gelir elde edilecek. Türkiye 2008 yılında kaldırılmasından sonra döviz alım ve satımlarında vergi ile geçen yıl mayısta tanışmıştı. Kurdaki yükselişe önlem amaçlı binde 1 oranında vergi uygulanmaya başlamıştı. Aralıkta ise vergi binde 2’ye çıkarılmıştı. Bu uygulama 19 milyar lira olan 2019 yıl sonu BSMV gelir hedefinin 22.7 milyar liraya yükselmesini sağlamıştı. Söz konusu yeni düzenlemenin bütçeye aylık ortalama 1 milyar ek gelir sağlayacağı hesaplanıyor.

Altın mevduatında %151 artış

Merkez Bankası verilerine göre bankaların yurtiçi döviz satışlarında olağanüstü bir artış yok. Ancak altın mevduatı durmaksızın yükseliyor. Merkez Bankası verilerine göre Mayıs 2019’da 6 milyar 838 milyon dolar olan kıymetli maden depo hesapları miktarı 15 Mayıs itibariyle 17 milyar 151 milyon dolara yükseldi. Bu yüzde 151’lik bir artışa işaret ediyor. Vatandaşın altın alımları hızla artıyor. Bu işlemlerden alınacak vergi de bütçenin BSMV vergi geliri kaleminde yer alacak. İlk sonuçları haziran bütçesi açıklandığında öğreneceğiz.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi. Bunun benzeri düzenleme geçen yıl mayısta 100 bin doların üzerindeki alımlara 1 gün valör olarak uygulanmaya başlamıştı.

Analistler bu tür vergilerin döviz ve altın alım satımını azaltmayacağını, ancak kayıt dışına kayış olabileceğini belirtiyorlar. Döviz kuru seviyelerine kısa süreli bir rahatlama sağlasa da arkasında piyasanın beklediği başta swap hattı anlaşması olmadığı sürece döviz kurlarındaki dalgalanmaların önlenemeyeceği belirtiliyor.

Finansman bonosunda vergi yüzde 15



Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi stopaj oranı da aynı kararname ile yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı. Bankaların kısa vadeli finansman bonolarına talep artmıştı bu mevduata alternatif olarak değerlendiriliyordu. Hamle ile vatandaşların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlenmiş oldu. Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.