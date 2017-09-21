Altın, Fed sonrası hızla düşüyor

Altının ons fiyatı, dün akşamki ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının ardından 1.296 dolar ile yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Fed kararı sonrasında dün akşam düşüşe geçen ons altın, günü yüzde 0,8 azalışla 1.301 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, bugün 1.296 dolar ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı ise yatay seyirle 146,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının, Fed'in, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını ve faiz artırımlarının kademeli olarak devam edeceğini duyurmasının ardından değer kaybettiğini kaydetti. Fed'in beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmediğini anımsatan Memiş, aralıkta faiz artırımı ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

Memiş, Fed'in bilanço küçültmeye ekimde 10 milyar dolarla başlayacağını belirterek, "Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği beklentileri, altının ons fiyatında satış baskısının devam edeceğine işaret ediyor. Altının ons fiyatında düşüşlerin hafta sonuna kadar devam edebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Fed sonrası dolar kurundaki yükselişin altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığına dikkati çeken Memiş, gram altında 145 lira seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.