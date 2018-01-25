Altın fiyatları 1.5 yılın zirvesinde

25 Ocak 2018

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50'de önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 164,2 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 lira, Cumhuriyet altını da 1.098 liradan satıldı.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, Ağustos 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.366,2 dolar kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,5 değer kazancıyla 1.364,3 dolardan işlem görüyor.

ECB kararları izleniyor

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan düşüşlerin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getirdi. Dolar endeksinin son 3 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmeye devam etmesi durumunda altının ons fiyatında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.

Memiş, bugün ECB kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısının piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA