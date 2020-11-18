Altın fiyatları 1.880 dolar seviyesini koruyor

Altın fiyatlarında aşı haberleri belirleyici olsa da vaka sayılarındaki artışlar da fiyatlar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Altın spot fiyatı Pazartesi günü Moderna'dan gelen aşı açıklaması ile yüzde 1,3'e varan oranda düşüş göstermişti. Ancak sonrasında gelen vaka sayılarında artış haberleri değerli metalde düşüşü sınırlıyor.



Bu yıl yüzde 24 kadar değer kazanan altının ons fiyatı halihazırda 1880 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Fiyatta günlük fark yüzde 0,05 düzeyinde ekside bulunuyor. Ons altında seansın en düşüğü 1,875 en yükseği ise 1883 dolar düzeyinde bulunuyor.