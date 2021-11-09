Altın fiyatları 2 ayın zirvesinde yatay seyirde

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatları, ABD'de bugün açıklanacak ÜFE ve yarın açıklanacak TÜFE verileri öncesinde ABD Doları'nın ve ABD tahvil getirilerinin zayıflamasının etkisiyle 2 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,04 kayıpla 1.823 dolar seviyesinde.

Analistler, yaşanacak bir yukarı harekettte 1.835 dolar seviyesinin güçlü direnç oluşturacağını ifade ediyorlar.

Fed üyelerinin 2022'de faiz artırımı olmayacağı söylemleri devam etse de beklentilerin üzerinde bir enflasyonun piyasanın 2022'de bir faiz artırımını fiyatlamaya başlamasına yol açabileceğini ve bunun altın fiyatını baskı altına alabileceği de belirtiliyor.