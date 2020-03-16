Altın fiyatları 2020 yılının dibini gördü

16 Mart 2020

Dünya Online

Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerin merkez bankalarınca açıklanan destek paketleri, piyasalardaki panik havasının dağılmasına yeterli olmadı. Bugün, Avrupa borsaları, ABD vadelileri ve Asya piyasalarında sert düşüşler yaşanırken; Borsa İstanbul'da da yüzde 7'yi aşan kayıplar yaşanıyor.



Yaşanan satış baskısı altın piyasasında da etkili oluyor. Spot altının ons fiyatı 2020 yılında ilke kez 1500 doları gördü. Gün içerisinde en düşük seviye olarak 1465 doları gören spot altının onsu saat 14:20 itibarıyla 1478 dolar seviyelerinde....

Kapalıçarşı'da altındaki düşüşe kur freni



Geçtiğimiz hafta 330 lira civarındaki Kapalıçarşı gram altın fiyatları ise aynı dakikalarda 303 liradan el değiştiriyor. Küresel altın fiyatındaki düşüşü dolar/TL kurundaki yükseliş dengelediği için yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüş daha sınırlı seyrediyor. Küresel piyasalarda altının onsu yüzde 4 civarı düşerken; Kapalıçarşı'da altının gramı yüzde 2 civarında değer kaybediyor.



Petrol fiyatlarında da düşüş sürüyor

Altın fiyatlarındaki düşüşün bir benzere petrol fiyatlarında da gözlemleniyor. Petrol fiyatları, yeni haftaya yüzde 10 civarı kayıpla başlarken. Brent petrolün varil fiyatı 30 dolara kadar indi. Petrol fiyatları 2020 yılının başında 70 dolar; mart ayı başında 50 doların üzerindeydi.