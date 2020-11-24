Altın fiyatları 4 ayın dibini gördü

COVID-19'a karşı aşı çalışmalarında sağlanan ilerleme, ABD, İngiltere ve Almanya'da aşılama çalışmalarının Aralık ayı içinde başlayacağı haberleri uluslararası piyasalarda spot altın fiyatının Temmuz ayından bu yana görülen en düşük seviyeye inmesine neden oldu. Aşağı harekette

Biden'in geçiş ekibinin çalışmalarına resmi olarak başlamasının yolunun açılması da etkili oldu.

Dün 1.850 dolar desteğinin altında bir kapanış gerçekleştiren spot altın bu sabah da 1.821,39 dolar seviyesine kadar düştü.

1.796 seviyesine çekilebilir



Analistler spot altın fiyatında aşağı hareketin 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği 1.796 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini ifade ediyorlar. Ancak ilk destek seviyesi olanak 1819,37 dolar seviyesi işaret ediliyor.



Bu desteklerin kırılması halinde ise spot altında 1.774 dolar/ons seviyesine kadar geri çekimme yaşanabilir. IG Markets analisti Kyle Rodda da yaptığı değerlendirmede, spot altın fiyatının 1.840 dolar/ons seviyelerinin altında kalmaya devam etmesi halinde alıcılar piyasaya yeniden dönene kadar 1700 dolarlı seviyelerin görülebileceğini vurguladı.