Altın fiyatları 9 ay sonra ilk kez 1.700 doların altına indi

Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı açtıklamanın piyasaların Fed'in ABD Hazine kağıdı getirilerinde yükselişin önüne geçmek için adım atacağı beklentileri karşılamaması altın fiyatlarını vurdu.



Powell'ın açıklaması sonrasında ABD uzun vadeli Hazine kağıdı getirilerinde yükselişin hızlanması ve ABD Doları'nın güçlenmesi spot altın fiyatını 9 ayın en düşük seviyesine indirdi. 1691 dolar desteğinin altına sarkarak 1687,37 dolar seviyesini gören spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,26 kayıpla 1693,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Powell'in Fed'in ABD Hazine kağıdı getirilerindeki yükseliş konusunda rahat olduğu mesajını veren açıkmamaları sonrası altın fiyatında bu düşüşün kaçınılmaz olduğunu belirten analistler, düşüşün

1600 dolar seviyesine doğru devam edebileceğine ifade edriyorlar. Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR'nin altın pozisyonu da yüzde 0,4 azalarak 1078,3 tona geriledi.



ABD'de 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi yüzde 1,583 seviyesine kadar yükseliyin ardından 1,5748 civarından işlem görüyor. EURUSD de düne 1,19515'e kadar düşüş sonrasında 1,199609 seviyesinde.