Altın fiyatları barış anlaşmasıyla haftalık zirveye yükseldi

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Amerika Birleşik Devletleri ve İran yetkililerinin savaşı sonlandıracak bir barış çerçevesi üzerinde anlaşmaya varmasıyla altın fiyatları pazartesi günü Asya seansında haftalık zirveye ulaştı. Çatışmanın sona ermesine yönelik adımlar, enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri hafifletirken güvenli liman arayışındaki alıcıları piyasaya çekti.

Vaşington ve Tahran, pazar günü yaptıkları açıklamayla cuma günü yürürlüğe girecek bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından ülkesinin İran limanlarındaki deniz ablukasını kaldıracağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılacağını belirtti.

New York Times gazetesinin haberine göre Trump, varılan bu mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak ücretsiz kalmasını sağlayacağını ekledi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ise nükleer program adımlarına karşılık olarak İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını bildirdi. İki ülke arasındaki barış umutları sarı metale yönelik talebi destekliyor.

İran cephesinde şartlar öne çıkıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, pazar günü yaptığı açıklamada 60 günlük müzakerelerin gidişatının Vaşington'un üç taahhüdü yerine getirmesine bağlı olduğunu duyurdu. Garibabadi, bu şartları deniz ablukasının sonlandırılması, askeri operasyonların durdurulması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması olarak sıraladı. Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması durumunda ham petrol fiyatlarının yükselebileceğini öngören uzmanlar, bu durumun enflasyonu tetikleyebileceğini ve faizlerin uzun süre yüksek kalmasına yol açabileceğini belirtiyor. Altın, jeopolitik belirsizlik dönemlerinde talep görse de faiz getirisi olmaması nedeniyle yüksek faiz ortamında cazibesini kaybediyor.

Piyasa aktörleri, barış anlaşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 64 olarak fiyatlıyor. Vadeli işlem piyasalarında geçen hafta bu oran yüzde 69 seviyesinde bulunuyordu.

Altın fiyatları ortalamanın altında kalmaya devam ediyor

Günlük grafik verilerine göre altın fiyatları teknik olarak düzeltme evresinde kalmaya devam ediyor. Spot altın, 100 günlük basit hareketli ortalamanın ve Bollinger orta bandının altında işlem görerek aşağı yönlü yapısını koruyor. Göreceli Güç Endeksi ise 42 seviyesindeki seyriyle yukarı yönlü momentumun zayıf olduğuna işaret ediyor.

Analistler, yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç seviyesinin 4.415 dolar civarındaki Bollinger orta bandında oluştuğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 4.685 dolar seviyesindeki üst Bollinger bandı ve ardından 4.762 dolardaki 100 günlük basit hareketli ortalama güçlü birer bariyer olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek noktası 4.142 dolar seviyesindeki alt Bollinger bandında yer alıyor. Endeks bu desteği kırdığı takdirde fiyatların önceki dip seviyelere doğru gerilemesi bekleniyor.