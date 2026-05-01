Ortadoğu'daki belirsizlik altın fiyatlarını destekliyor

Altın fiyatları, Tokyo'dan gelen döviz müdahalesi uyarılarının ardından ABD dolarının değer kaybetmesiyle birlikte toparlanma sürecine girdi. Çarşamba günü 4 bin 510 dolar ile son bir ayın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, perşembe günü yükselişe geçti.

Haberin yazıldığı sırada altın, günlük yüzde 1,67 oranında değer kazanarak 4 bin 620 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Kıymetli metalin bu toparlanmaya rağmen üst üste ikinci ayı da kayıpla kapatma eğilimini sürdürdüğü gözleniyor.

Altın fiyatları dolar endeksindeki düşüşten destek buluyor

ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi (DXY), yaklaşık yüzde 0,68 oranında gerileyerek 98,28 seviyesine indi. Altın, temel makroekonomik verilerden ziyade doların zayıflamasından fayda sağlıyor.

Ortadoğu'da devam eden gerginlikler nedeniyle makroekonomik riskler varlığını korumaya devam ediyor. Yatırımcılar bölgedeki gelişmeleri ve jeopolitik belirsizlikleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Ortadoğu gerilimi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlik

Trump, İran ile bir nükleer anlaşmaya varılana kadar ABD'nin deniz ablukasını sürdüreceğini açıkladı. Trump ayrıca enerji akışını korumak ve İran limanları üzerindeki baskıyı devam ettirmek amacıyla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

İran ile yaşanan gerilimin kısa vadede çözüme kavuşmaması ve Hürmüz Boğazı'nın durumu petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor. Bu durum enflasyon endişelerini körükleyerek merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini artırıyor.

Fed kararı ve faiz oranlarının altın üzerindeki etkisi

Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan bir varlık olan altın için genellikle olumsuz bir durum teşkil ediyor. Federal Rezerv (Fed), çarşamba günü yaptığı açıklamada beklentilere paralel olarak gösterge faiz oranını yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bırakmıştı.

Fed içerisindeki oylama, 8'e karşı 4 oy ile 1992'den bu yana en yüksek muhalif sayısına ulaşıldığını gösterdi. Guvernör Stephen Miran 25 baz puanlık bir indirimden yana tavır alırken, üç bölgesel başkan sıkı duruşun korunması gerektiğini savunmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Ortadoğu'daki gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliği artırdığını belirtti. Powell, yüksek enerji maliyetlerinin kısa vadede enflasyonu yukarı çekebileceğini ancak mevcut politikanın bekle-gör yaklaşımı için uygun olduğunu ifade etti.

Piyasalar, merkez bankasının 2026 yılı boyunca faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. CME Group FedWatch aracına göre, 2027 nisan ayına kadar bir faiz artırımı yapılması ihtimali bir hafta önceki yüzde 0,8 seviyesinden yüzde 23,8'e yükseldi.

ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüme kaydetti

ABD ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 oranında büyüdü. Bu rakam bir önceki çeyrekteki yüzde 0,5'lik büyümenin üzerinde kalsa da piyasanın yüzde 2,3 olan beklentisinin altında gerçekleşti.

Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi mart ayında aylık yüzde 0,7 artarak 2022 yılından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE endeksi ise aylık yüzde 0,3 artışla beklentilere paralel geldi.

Teknik açıdan altın fiyatları, 4 saatlik grafikte önemli hareketli ortalamaların altında kalarak düşüş eğilimini koruyor. Kısa vadeli direnç 4 bin 684 dolar seviyesinde bulunurken, 4 bin 500 dolar seviyesi en önemli destek noktası olarak dikkat çekiyor.

Genel tabloya bakıldığında, doların zayıflaması altına kısa süreli bir nefes aldırmış görünüyor. Ancak yüksek faiz beklentileri ve enflasyonist baskılar, kıymetli metalin uzun vadeli yükseliş potansiyelini baskılamaya devam ediyor.