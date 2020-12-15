Altın fiyatları dünkü kayıplarını geri aldı

COVID-19'a yönelik aşılamanın ABD ve Kanada'da başlamasının yarattığı olumlu hava ile yatırımcıların riskli varlıklara yönelmeleri sonrası dün gerileyen spot altın fiyatı bugün yönünü yukarı çevirdi.



ABD'de koronavirüsün etkileri ile mücadele için yeni bir ekonomik teşvik pakete üzerinde müzakerelerin sürmesi, salgının yayılmasını yavaşlatmak için Avrupa ülkelerinde yeni karantina, kapatma tedbirlerinin uygulamaya konması uluslararası piyasalarda spot altın fiyatına destek verdi.



Spot altın fiyatı bugün yüzde 1'in üzerinde artarak 1845,78 dolar/ons seviyesine kadar toparlandı.

Analistler 1.840 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkmayı başaran spot altın fiyatı için direnç seviyesi olarak 1.848-1.850 dolar/ons aralığını gösteriyorlar. Buranın üzerine çıkılması halinde geçtiğimiz hafta görülen 1.875 dolar/ons yeni hedef olacak.