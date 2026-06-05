Altın fiyatları duraklayan müzakerelerin baskısı ile geriliyor

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Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde Asya seansının ilk saatlerinde ons tarafında 4.440,87 dolar seviyesine kadar geriledi. Küresel piyasalardaki yüzde 0,77'lik bu değer kaybı, yurt içi piyasalarına da doğrudan yansıdı. Güncel verilere göre has altın (gram altın) yüzde 0,68'lik düşüşle 6.600,23 TL seviyelerine çekilirken, çeyrek altın ise yüzde 0,77'lik kayıpla 10.628,42 TL'den işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasına ilişkin diplomatik gelişmeleri ve günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan mayıs ayı ABD istihdam verisini yakından izliyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim, değerli metal fiyatlarında dalgalanmayı artırmaya devam ediyor.

Trump, ateşkes görüşmelerinin son aşamada olduğunu belirtirken, İran dışişleri bakanı müzakerelerin durma noktasına geldiğini açıkladı. Bölgedeki gerilim, ABD ordusunun İran'a giden bir petrol tankerini hedef almasının ardından tırmandı. Misilleme olarak İran, Kuveyt ve Bahreyn'e füzeler ve insansız hava araçları fırlattı. Kuveyt ana havalimanını hedef alan bu saldırılar, bir kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı.

Altın fiyatları jeopolitik belirsizlikler ve iç piyasa dinamikleriyle yön arıyor

Son haftaların en şiddetli çatışmalarının ardından ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamaması, enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Yüksek enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yukarıda tutacağı öngörüsünü destekliyor. Faiz getirisi olmayan altın fiyatları, yüksek borçlanma maliyetlerinin baskısı altında kalmaya devam ediyor.

Küresel piyasalardaki bu makroekonomik baskı ve ons altındaki 34,50 dolarlık düşüş, yurt içinde yatırımcının yakından takip ettiği altın türlerini de etkiledi. Ekranlara yansıyan anlık verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.497,20 TL, satış fiyatı ise 10.759,63 TL seviyelerine gelmiş durumda. Gram (has) altında ise alış 6.583,37 TL, satış 6.617,08 TL bantlarında seyrediyor. Finansal analistler, mevcut makroekonomik tablonun Fed'in 2026 yılı sonlarında faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaları başlattığını belirtiyor.

Yatırımcılar ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Piyasalar günün devamında ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan istihdam verilerine odaklandı. Tarım dışı istihdam verisinin mayıs ayında 85.000 kişilik bir artış göstermesi bekleniyor. Aynı dönemde işsizlik oranının ise yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalacağı öngörülüyor. İstihdam piyasasından gelecek sinyaller, para politikasının geleceği açısından kritik önem taşıyor.

ABD iş gücü piyasasında yaşanabilecek beklenmedik bir zayıflama, dolar endeksini aşağı çekme potansiyeli barındırıyor. Doların küresel para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan ons altın fiyatları ve buna bağlı olarak iç piyasadaki gram ve çeyrek altın için kısa vadeli bir destek oluşturabilir. Yatırımcılar, veri açıklanana kadar büyük montanlı pozisyonlar almaktan kaçınarak temkinli duruşunu koruyor.