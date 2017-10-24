Altın fiyatları düşüşte

24 Ekim 2017

Dün yükseliş eğilimindeki dolar kurundan bulduğu destekle gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 153,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı dünkü sert yükselişin ardından bugüne sınırlı da olsa değer kaybıyla başlayarak saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 153 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da 1.023 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 1.281 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının güçlenen dolar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin küresel piyasalarda doların güçlenmesine neden olduğunu belirten Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,35'in üzerine çıkmasının, altın fiyatlarını baskılayan nedenlerin başında geldiğini dile getirdi.

Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde gerileme beklediklerini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.280 doların destek 1.290 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL'den destek bulan altının gram fiyatının dün 153,5 lira seviyesine kadar yükseldiğini anımsatan Memiş, akşam saatlerinde ons fiyatındaki düşüşlerin, altının gram fiyatını negatif yönde etkilediğini ifade etti.

Memiş, bugün Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açından altının gram fiyatında 152,6 liranın destek 153,7 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.