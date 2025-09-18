18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları... Altın fiyatı neden düştü? Altın fiyatları yeniden yükselir mi?

Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve Fed'e ilişkin artan faiz indirimi öngörüleriyle üst üste rekor kıran altının ons fiyatı, Fed'in faiz kararıyla yeni rekor seviyesine ulaşmasının ardından düşüşe geçti.

Dün altının onsu faiz kararını takiben 3 bin 707,65 dolara çıkarak yeni rekor seviyesine ulaşmasının ardından 3 bin 660 dolara kadar indi.

Bugün saat 11.30 itibarıyla ise ons altın fiyatları yüzde 0,09 düşüşle 3 bin 656 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın ve dolar/TL kurunun etkili olduğu gram altın ise 0,07 yükselişle 4 bin 858 lira seviyesinde bulunuyor.

Faiz indirminin ardından altın fiyatlarının yükselmesi beklenirken yaşanan düşüş ise dikkat çekiyor.

Altın fiyatları neden düştü?

İktisatçı Mahfi Eğilmez dikkat çekici düşüşün nedenlerini ve altın fiyatlarına dair öngörüsünü açıkladı.

Eğilmez, sosyal medya hesabı X'te "Normal olarak tersinin olması yani altın fiyatının artması beklenirken Fed faizi indirince altın fiyatı niçin düştü?" ifadelerine yer verdiği paylaşımda bunun nedenlerini açıkladı.

Burada başlıca iki neden öne çıkıyor: (1) Fed'in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 18, 2025

Eğilmez paylaşımında iki neden olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"1) Fed'in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden daha fazla artmıştı. Dolayısıyla faizler inince bazı yatırımcılar kar realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler. Bu tavır altın fiyatının düşmesine yol açtı.

2) Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara geçmeyi tercih etmeye başladılar. Bu yaklaşım sonucunda altın fiyatı düşüşe geçti."

"Bununla birlikte daha önce de söylediğim gibi Trump, Putin ve Netanyahu'nun işbaşında olduğu, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dünyada yeni ve beklenmedik risklerin çıkması olasılığı vardır" diyen Eğilmez dolayısıyla altın fiyatının bir süre sonra yeniden yükselişe geçebileceğini söyledi.