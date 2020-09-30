Altın fiyatları güne nasıl başladı?

30 Eylül 2020

Son dönemde yakaladığı yükselişle yatırımcıların ilgisini çeken altın fiyatları, dalgalı bir dönemden geçiyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin ardından azalışa geçen altın fiyatları güne 471 lira seviyelerinden başlangıç yaptı. Çeyrek altın fiyatları 778 lira, yarım altın ise 1.557 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Gram altın: 471,49

Çeyrek altın: 778,86

Yarım altın: 1.557,71

Cumhuriyet altını: 3.201,00

Gremse altın: 7.788,57

Ata altın: 3.220,23

Beşli altın: 15.720,05

İkibuçuk altın: 7.736,17

Ziynet altın: 3.105,90

Bilezik fiyatlarında son durum

Yaz döneminde, özellikle 1 Temmuz ile başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından bilezik fiyatlarına ilgi arttı. 30 Eylül güncel fiyatlara bakıldığında 14 ayar bileziğin gram fiyatı 271,53, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 347,75, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 434,44 lira oldu.

Altın yorumu

Analistler, dolar endeksinin seyrinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının, altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirterek, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.835 doların destek, üzerinde kalınması durumunda ise 1.900 doların direnç olarak takip edileceğini bildirdi.