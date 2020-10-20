Altın fiyatları güne nasıl başladı?

20 Ekim 2020

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanlık seçimleri öncesinde altında yaşanan hareketlilik takip edilirken, bu süreçten altın fiyatlarının nasıl çıkacağı merak ediliyor. Haftaya yata seyirle başlayan altın fiyatlarına bakıldığında gram altın fiyatı bugüne 482 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Gram altının yanı sıra bugünün altın fiyatlarına bakıldığında, en fazla talep gören altın birimlerinden çeyrek altın fiyatları 792 lira seviyelerinden satılıyor. Cumhuriyet altını ise bugün 3.257 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler altın fiyatları ile ilgili ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti. Diğer taraftan ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin haber akışının da altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Yatırımcıların yakından takip ettiği 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün 441 lira seviyelerindeyken, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 353 lira, 14 ayar bileziğin gram fiyatı 276 lira seviyelerinden işlem görüyor.

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Gram altın: 482,90

Çeyrek altın: 792,25

Yarım altın: 1.584,49

Cumhuriyet altını: 3.257,00

Gremse altın: 7.922,47

Ata altın: 3.275,59

Beşli altın: 15.990,32

İkibuçuk altın: 7.869,17

Ziynet altın: 3.159,30