Altın fiyatları hafif yükseldi

20 Ocak 2020

Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 yükselişle 296 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 294,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 296 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 486 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.

Analistler, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Senatosundaki yargılama sürecinin yatırımcıların gündeminde olacağını belirterek, Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senatodaki yargılamanın, 21 Ocak Salı günkü oturumla başlayacağını kaydetti.

Oturumların iki haftadan fazla sürmesinin beklenmediğini belirten analistler, Senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğu nedeniyle aklanma kararının çıkacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Analistler, jeopolitik gelişmeler açısından ABD ile İran arasındaki gerilimin şimdilik gündemden düşmesi sonrası Libya ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini ifade etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiğini belirten analistler, anlaşmanın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğunu kaydetti.

Analistler, bu gelişmelerin küresel piyasalarda risk algısını görece artırdığını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.562,1 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA