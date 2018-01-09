Altın fiyatları hareketsiz

09 Ocak 2018

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 159 liranın hemen altında dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 158,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün açılışta yatay bir seyir izlemesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

Bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.318,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının bu hafta belirsizlikler nedeniyle dar bir bant içinde yatay bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Beyaz Saray Başekonomisti Kevin Hassett, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında acele etmemesi gerektiğini belirtti. Diğer yandan BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore ile görüşmelere başlanabilmesi için Kim Jong Un'un nükleer denemelerini durdurması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin bu açıklamalara vereceği cevap ve Fed üyelerinin bu hafta yapacağı konuşmaların altın fiyatlarının üzerinde etkili olmasını bekliyoruz."

Memiş, doların güçlenmesinin altının ons fiyatında kar satışlarına neden olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.313 doların destek, 1.320 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.