Altın fiyatları Hürmüz Boğazı gerilimiyle yükselişe geçti

Altın fiyatları Asya işlemlerinde bir aylık en düşük seviyesinden yükseliyor. Yatırımcılar, Orta Doğu'da artan gerilimi ve Trump tarafından yürütülen Hürmüz Boğazı'ndaki nakliyeyi yeniden tesis etme çabalarını değerlendiriyor. Spot altın onsu yüzde 0,4 artışla 4.539,75 dolara yükseldi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 değer kazanarak 4.548,10 dolardan işlem görüyor.

Değerli metal, bir önceki seansta yüzde 2'den fazla değer kaybederek mart sonundan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Piyasalar, ABD ve İran arasındaki yenilenen çatışma ortamında baskı altında kaldı. Küresel yatırımcılar Körfez'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. İki taraf pazartesi günü, küresel enerji akışı için kritik bir nokta olan Hürmüz Boğazı kontrolü için yeni saldırılar başlattı.

Hürmüz çatışmaları altın fiyatları üzerinde etkili oluyor

ABD ordusu, boğazdaki çatışmalar sırasında altı küçük İran saldırı teknesini imha ettiğini açıkladı. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurarak çatışmayı genişletti. Füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Fujairah limanındaki önemli bir petrol tesisi alev aldı. Bu durum bölgedeki kırılgan ateşkesi fiilen sona erdirdi.

Bu hamleler, Trump tarafından başlatılan ve gemilere eşlik etmeyi hedefleyen Özgürlük Projesi girişiminin ardından geldi. Plan, piyasalardaki tedarik kesintilerini hafifletme umutlarını artırdı. Ancak bölgede daha fazla askeri tırmanış yaşanmasına dair belirsizlik sürüyor.

Körfez bölgesinde artan istikrarsızlık korkuları

Şiddetlenen çatışma, Körfez'de uzun süreli istikrarsızlık korkularını artırdı. Bu durum genellikle değerli metaller için yükseliş faktörü olarak görülüyor. Ancak külçe altının kazançları, petrol fiyatlarındaki sıçramayla sınırlandı. Yaşanan bu artış enflasyon endişelerini körükledi ve küresel tahvil getirilerini yukarı itti.

Getirisi olmayan varlıkların cazibesi tahvil getirilerindeki yükselişle azaldı. Değerli metal, jeopolitik gerilimlere rağmen ivme kazanmakta zorlandı. Fiyatlar, çatışmanın şubat sonlarında başlamasından bu yana yüzde 10 üzerinde değer kaybetmişti. Kalıcı enflasyon ve daha yüksek faiz beklentileri güvenli liman talebini dengeledi.

Diğer değerli metaller ve genel trend

Diğer değerli metaller arasında gümüş ons başına 72,99 dolara çıktı. Platin ise yüzde 1,4 artışla ons başına 1.973,75 dolara ulaştı. Altın fiyatları yaşanan jeopolitik dalgalanmaların ardından kayıplarını sınırlandırmaya çalışıyor.

Veriler, piyasalardaki oynaklığın sadece bugünü değil önümüzdeki ayları da şekillendireceğini gösteriyor. Artan enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler yıllık bazda yukarı yönlü bir enflasyonist baskı yaratıyor. Bu durumun uzun vadeli güvenli liman yatırım trendleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.