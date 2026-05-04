Altın fiyatları Hürmüz Boğazı planı ve barış görüşmeleriyle yatay

Altın, üst üste ikinci haftalık düşüşünün ardından ABD ve İran arasındaki olası bir anlaşma sürecini fiyatlıyor. Yatırımcılar, Trump tarafından açıklanan ve bazı gemilerin Hürmüz Boğazı üzerinden çıkarılmasını öngören planı yakından takip ediyor.

Değerli metalin ons fiyatı 4.620 dolar seviyesine yakın işlem görüyor. Trump, pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren çatışmaya taraf olmayan bazı gemilere rehberlik edeceklerini duyurdu. Lider ayrıca Tahran ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altın fiyatları çatışmalar ve enerji maliyetlerinden etkileniyor

Bu açıklamalar, Trump'ın cumartesi günü İran'ın barış teklifinin kendisini tatmin etmeyebileceğini belirtmesinin ardından geldi. Bölgede devam eden askeri hareketlilik ve gerilimler, küresel enerji fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor.

Artan enerji maliyetleri, merkez bankalarının faiz indirimine gideceği yönündeki umutları zayıflatıyor. Bu durum faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir tablo yaratıyor. Şubat ayının sonunda başlayan savaşın etkileriyle değerli metal bugüne kadar yaklaşık yüzde 12 oranında değer kaybetti.

Merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların piyasaya etkisi

Piyasalar bu hafta ABD Hazine Bakanlığı'nın önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma planlarına odaklanıyor. Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin yapacağı konuşmalar ve aylık istihdam verilerinin yön vereceği yoğun bir ekonomik takvim izleniyor. Elde edilecek veriler, faiz oranlarının ve ABD mali açığının gelecekteki seyri hakkında önemli ipuçları taşıyor.

Kısa vadeli düşüşlere rağmen, alımlarına devam eden yatırımcıların desteğiyle birçok piyasa gözlemcisi uzun vadeli görünüm için olumlu beklentilerini koruyor. Dünya Altın Konseyi'nin son verileri, merkez bankalarının ilk çeyrekte son bir yılın en hızlı alımını gerçekleştirdiğini gösterdi. Tether Holdings ise alım serisini sürdürerek bankalar ve devletler dışında dünyanın bilinen en büyük külçe sahibi konumuna ulaştı.

Makroekonomik verilerin uzun vadeli trendlere yansıması

Şu sıralarda altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.606,23 dolardan işlem görüyor. Gümüş yüzde 0,3 artışla 75,57 dolara yükselirken, platin ve paladyum da değer kazandı. ABD para biriminin gücünü ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 oranında düşüş yaşadı.

Açıklanacak istihdam verileri ve jeopolitik gelişmelerin birleşimi, piyasada sadece haftalık değil, aylık bazdaki yön arayışını da derinden etkiliyor. Merkez bankalarının devam eden güçlü alımları yıllık büyüme trendini desteklerken, kısa vadeli yüksek faiz beklentileri fiyatlar üzerinde baskı kurarak yatırımcı iştahını sınırlıyor.