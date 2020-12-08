Altın fiyatları iki haftanı zirvesine doğru hareketlendi

Uluslaraarsı piyasalarda spot altın fiyatı, Avrupa'da koronavirüse karşı uygulanan karantina, kapatma tedbirlerinin uzatılması, ABD'de artan koronavirüs vakalarının yeni bir teşvik paketinin çıkması olasılığını güçlendirmesinin etkisi ile 2 haftanın en yüksek seviyesine doğru toparlanmaya devam etti.



ABD Doları'nın bir miktar zayıflamasının da desteği ile spot altın fiyatı 1872,04 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda 1.868,43 dolardan işlem görüyor.



Analistler spot altın fiyatında yukarı hareketin 1.890 dolar seviyesine kadar devam edeceğini ifade ediyorlar. Bu harekette ilk direnç seviyesi 1.881 dolar olacak. 1.890 seviyesinin aşılması halinde ise yükselişin 1.912 dolar seviyesine kadar devam etmesi bekleniyor. Spot altın için destek ise 1.847-1.832 dolar aralığında.