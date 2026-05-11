Altın fiyatları İran gerginliğin ardından 4700 doların altına geriledi

Altının dolar/ons fiyatı, pazartesi günü Asya işlemlerinde Trump yönetiminin İran’dan gelen barış teklifini reddetmesiyle 4.670 dolar seviyesine kadar çekildi. ABD ile İran arasındaki diplomatik tıkanıklık enflasyon endişelerini canlı tutarken, değerli metal üzerinde satış baskısı oluştu. Altın, günlük bazda yüzde 0,89 oranında kayıpla işlem görüyor.

Bloomberg verilerine göre taraflar ateşkesin korunması konusunda zorluk yaşıyor. Trump, İran’ın çatışmayı sona erdirme planını "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirerek reddetti. İranlı yetkililer ise ABD’nin savaş zararlarını tazmin etmesi gerektiğini savunarak mevcut teklifin ülkeyi aşırı taleplere boyun eğmeye zorladığını belirtti. Hürmüz Boğazı üzerindeki gerginliğin sürmesi, küresel piyasalarda jeopolitik risk primini yüksek tutmaya devam ediyor.

Ons altın fiyatlarında jeopolitik risklerin etkisi sürüyor

ABD ile İran arasındaki derinleşen kriz, enflasyon riskini yukarı yönlü tetikleme potansiyeli taşıyor. Bu durum, merkez bankalarının yüksek faiz oranlarını daha uzun süre koruyacağına dair beklentileri güçlendiriyor. Faiz getirisi olmayan ons altın, yüksek faiz ortamında yatırımcı nezdinde cazibesini kaybederken, jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman talebi oluşturması fiyatlardaki aşağı yönlü ivmeyi kısmen dengeliyor.

ABD istihdam verileri piyasa beklentilerini aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından paylaşılan tarım dışı istihdam verileri, nisan ayında ekonominin 115 bin yeni iş yarattığını gösterdi. Piyasa beklentisi olan 62 bin rakamının oldukça üzerinde gerçekleşen bu veri, ABD iş gücü piyasasının dirençli kaldığına işaret etti. Öte yandan mart ayı verisi 178 bin seviyesinden 185 bin seviyesine revize edildi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 seviyesinde kalarak piyasa konsensüsüne paralel gerçekleşti.

Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri

Ons altın günlük bazda 4.705,41 dolar ile 4.670,41 dolar arasında dalgalandı. Önceki gün 4.721,24 dolar olan kapanışın ardından piyasa 42,22 dolarlık bir farkla negatif tarafta seyrediyor. Yıllık bazda yüzde 42,18 gibi güçlü bir yükseliş sergileyen emtia, son 5 yıllık periyotta en yüksek 5.598,09 dolar seviyesini test etmişti. Mevcut tabloda emtia, kısa vadeli jeopolitik gelişmeler ile ABD para politikasının sıkı kalma ihtimali arasında dengelenmeye çalışıyor.