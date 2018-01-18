Altın fiyatları kâr satışlarıyla geriledi
Altın fiyatları kâr satışlarıyla geriledi. Uzmanlar, jeopolitik risklerdeki artışın, altın fiyatlarında yeniden yükselişi beraberinde getireceğini belirtti.
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 162,7 lira seviyelerinde yer aldı. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybetmesinin ardından bugün 1.324-1.330 dolar dar bandında hareket ediyor.
Dün 164,52 liraya kadar yükselmesinin ardından ons fiyatındaki düşüş paralelinde 162,48 liraya gerileyen altının gramı, günü yüzde 0,2 azalışla 162,86 liradan tamamlamıştı.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında kâr satışlarının başladığını ancak Orta Doğu'da belirsizliğin devam etmesinin jeopolitik riskler açısından önemli olduğunu vurguladı. Memiş, jeopolitik risklerdeki artışın, altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getireceğini, bu nedenle Orta Doğu'dan gelecek haber akışının önem taşıdığını kaydetti.
Altının ons fiyatının dün 1.335 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarak düşüş trendine girdiğini aktaran Memiş, "Bu düşüşlerin nedenini kâr satışlarına bağlıyoruz. Bugün altının ons fiyatının 1.320-1.330 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatında ise 160-165 lira aralığını izlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: AA