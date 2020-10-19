Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. ABD Başkanlık seçimleri öncesinde altın fiyatlarında son durum nasıl olacak merak ediliyor. Gram altın fiyatı bugün 486 lira seviyelerinde bulunuyor. İşte 19 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son günlerde altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken, gram altın, çeyrek altın gibi çok talep gören birimlerin fiyatları merak ediliyor. Gram altın güne 486 lira seviyelerinden başlarken, çeyrek altın 791 lira, yarım altın ise 1.582 lira seviyelerinden satılıyor.
19 Ekim serbest piyasa altın verilerine göre gram altın 486,17 liradan alınırken, 486,26 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 773,65 liradan alınıp, 791,03 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları
Gram altın: 486,26
Çeyrek altın: 791,03
Yarım altın: 1.582,07
Cumhuriyet altını: 3.254,00
Gremse altın: 7.910,33
Ata altın: 3.270,57
Beşli altın: 15.965,80
İkibuçuk altın: 7.857,11
Ziynet altın: 3.154,45
Yatırımcıların bilezik fiyatlarındaki son durumu da merak ediyor. Bugünün güncel verilerine göre, 14 ayar bileziğin gram fiyatı 275,77 liradan, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 353,18 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 441,24 liradan satılıyor.