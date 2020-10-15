Altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı

15 Ekim 2020

Altın fiyatları 14 Ekim'i yükselişle tamamladı. Küresel piyasalarda altın fiyatlarına paralel hareket eden gram altın fiyatları bugüne ise azalışla başlayarak 483 lira seviyelerinden satılıyor. Yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin olumsuzluklar nedeniyle risk iştahı artarken bu durum ons altın fiyatlarını destekliyor. Altının ons fiyatı 1.899 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bugün serbest piyasalarda yarım altın ise 1.587 lira seviyelerinden satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 793 lira seviyelerinde bulunuyor.

En fazla talep gören altın birimlerinden bilezik fiyatları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı 442 lira seviyelerinde olurken, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 354 lira, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 276 lira seviyelerinde bulunuyor.

15 Ekim altın fiyatları (satış):

Gram altın: 483,74

Çeyrek altın: 793,59

Yarım altın: 1.587,18

Cumhuriyet altını: 3.264,00

Gremse altın: 7.935,90

Ata altın: 3.281,14

Beşli altın: 16.017,41

İkibuçuk altın: 7.882,51

Ziynet altın: 3.164,65

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