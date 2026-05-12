Altın fiyatları Orta Doğu ve Fed etkisiyle geriledi

Ons altın fiyatları, salı günü Asya seansında test ettiği üç haftanın en yüksek seviyesinden, yatırımcıların ABD tüketici enflasyonu verileri öncesinde temkinli pozisyon almasıyla geri çekildi.

Orta Doğu'daki krizin derinleşmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik tıkanıklığın petrol fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları tetiklemesi, ABD dolarının rezerv para statüsünü güçlendirerek değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Hürmüz Boğazı ve jeopolitik riskler fiyatlamaları baskılıyor

Trump, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlıkları sonlandırmaya yönelik barış önerisini, içeriğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti. Stratejik su yolunun kapalı kalmaya devam etmesi ve diplomatik çözüm umutlarının zayıflaması, küresel enerji arzı güvenliğine dair endişeleri körükledi.

Beyaz Saray kaynaklarından gelen bilgiler, askeri operasyonların yeniden değerlendirildiğine işaret ederken, bu durum güvenli liman talebi ile güçlenen dolar endeksi arasında bir denge oluşmasına neden oldu.

Altın teknik analizinde kritik seviyeler

Teknik perspektifte, altın fiyatları 4 saatlik grafikte 100 periyotluk Basit Hareketli Ortalama (SMA) seviyesinin altında dirençle karşılaştı. Nisan-Mayıs dönemindeki düşüşün yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 4 bin 742 dolar bölgesi, kalıcı bir yükseliş için aşılması gereken ilk engel olarak izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise yüzde 50 düzeltme seviyesi olan 4 bin 696 dolar ve 100 periyotluk SMA'nın geçtiği 4 bin 671 dolar seviyeleri ana destek noktaları olarak güncelliğini koruyor.

Fed ve enflasyon verisi beklentileri etkili

Piyasalar, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden canlandırabileceği endişesiyle, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılması ihtimalini yüzde 25 oranında fiyatlamaya devam ediyor.

Bugün açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, Fed'in para politikası rotası üzerinde belirleyici olacak. Yüksek seyreden enflasyon beklentileri, faiz getirisi olmayan altının 4 bin 773 - 4 bin 774 dolar bölgesinden gelen satış baskısını derinleştirerek yatay seyri destekliyor.

Finansal piyasalardaki genel eğilim, jeopolitik risklerin sağladığı destek ile şahin Fed beklentilerinin yarattığı baskı arasında altın fiyatlarının konsolide olduğunu gösteriyor.