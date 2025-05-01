ABD Başkanı Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının ardından rekor kıran altın fiyatları, ABD ve Çin arasında müzakere yapılacağına dair umutların etkisiyle bugün iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca güçlenen ABD doları da fiyatları olumsuz etkiledi.

Geçen hafta 3 bin 500 dolara çıkarak yeni bir rekor kaydeden ons altın fiyatları bugün saat 13.30 itibarıyla yüzde 2'den fazla düşüşle 3 bin 219 dolar bandından hareket ediyor. Gram altın ise spot piyasada 4 bin liranın altına düşerek 3 bin 975 liradan işlem gördü.

Ons altın, güncel fiyatlarla rekordan bu yana yüzde 8 düşüş kaydederken, yıl başından bu yana ise yüzde 23 artış kaydetti.

Altın fiyatları rekordan geri geldi

Altın fiyatları, Trump'ın piyasaları altüst eden ve küresel yavaşlama korkularını körükleyen karşılıklı tarifeleri nedeniyle güvenli liman olarak öne çıkarak sürekli rekor tazelemişti.

Diğer yandan Trump'ın Powell'ı görevden alacağına yönelik söylemleri, Çin'deki artan talep ve merkez bankası alımları da kazanımları desteklemişti.

Ancak, tarifelere ilişki olumlu sinyaller bu durumu tersine çevirdi.

Bugün ise, Trump'ın Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile potansiyel ticaret anlaşması yapılabileceğine dair mesajları ve Çin devlet medyasının ABD'nin çeşitli yollarla Çin'le temasa geçtiğini belirtmesi altındaki düşüşün devam etmesini sağladı.

ABD ekonomisindeki daralma altında yükseliş beklentisini artırdı

Tarifelere ilişkin umutlara karşın ABD ekonomisinin 2025 yılı ilk çeyreğinde 3 yılın ardından ilk kez daralması fiyatlarda artışın devam edebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Dün açıklanan veriler ABD ekonomisinin büyüme beklentilerine karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daraldığına işaret etti. Bu daralma 2022 ilk çeyrekten bu yana kaydedilen ilk daralma oldu.

Bloomberg'te yer alan habere göre yatırımcılar, ekonomideki daralmayla Fed'in 4 çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerini artırdı.

Faizle altın arasındaki ters ilişki sebebiyle, faiz indiriminden faydalanan altın fiyatlarının ise yukarı yönlü hareket edeceğine dair beklentiler oluştu.

Ancak Fed politika yapıcıları, enflasyonun merkez bankasının yüzde 2 hedefine yaklaştığına dair açık işaretler görülene veya potansiyel iş piyasası bozulması yaşanıncaya kadar kısa vadeli faiz oranlarının sabit kalacağını belirtmişti. Bu nedenle yatırımcılar, Fed'in politika yönüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

UBS analisti yeniden 3 bin 500 doları işaret etti

UBS analisti Giovanni Staunovo, altın fiyatlarına ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada "Yakında daha düşük tarifelerin kalmasını sağlayacak bazı ticaret anlaşmalarının imzalanması umudu devam ediyor" dedi ve bu iyimserliğin, güçlenen dolarla birleşerek altına baskı uyguladığını söyledi.

Giovanni Staunovo, zayıf bir istihdam raporunun Fed'in bu yıl daha fazla faiz indirimi yapması yönündeki çağrıları destekleyeceğini ve altının önümüzdeki aylarda yeniden 3 bin 500 dolar seviyesine geri dönmesini sağlayabileceğini söyledi.