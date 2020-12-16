Altın fiyatları son 1 haftanın zirvesinde

ABD'de yeni COVID-19 yardım paketi ve federal hükümet için fonlama üzerinde devam eden müzakerelerde ilerleme sağlandığı, yakın zamanda bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki açıklamalar uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıkardı.

Spot altın fiyatı bu sabah 1858,43 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.



Analistler, ABD'de üzerinde uzlaşılması beklenen yeni Covid-19 yardım paketinin enflasyon bekleyişlerini yükselteceği öngörülerinin altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyorlar.

Bununla birlikte piyasalarda gözler Fed'in bugün sona erecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından gelecek açıklamada olacak.

Türkiye saati ile 22.00'da gelecek FOMC açıklamasından faizleri düşük tutmak için Fed'in bir getiri eğrisi kontrolüne gitmesi yönünde sürpriz bir kararın çıkması halinde altın fiyatlarında yukarı hareketin devam edeceği öngörülüyor.