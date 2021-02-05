Altın fiyatları son 2 ayın dibinde toparlanma çabasında

ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında güçlenmesi, makro verilerde sağlanan iyileşme ve koronavirüsü karşı aşılama çalışmalarında hızlanma altın fiyatlarının son 2 ayın en kötü haftasını geçirmesine yol açtı.



Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1 Aralık'tan bu yana ilk kez 1800 dolar seviyesinin altına inilmesinin ardından bu sabah destek seviyelerinden toparlanmaya çalışıyor.



1792,12 dolar seviyesine kadar geri çekilmenin ardından spot altın fiyatı 1794,53 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, "Koronavirüse karşı aşılama ile birlikte ekonomik görünümün parlaması, makro verilerin iyileşmesi değerli metallere olan talebi azaltıyor" değerlendirmesinde bulunsalar da bunun kısa vadeli bir geri çekilme olduğunu da savunuyorlar. Ekonomik toparlanma güçzlendikçe ve enflasyon bekleyişleri yükseldikçe yatırımcıların hedge, kmoruma amaçlı olarak yeniden altına ilgi gösterecekleri öngörülüyor.



Spot altın için kısa vadeli destek seviyesi 1.783 dolar, yukarı hareketlerde dirençler ise 1.801 ve 1.818 dolar olarak öne çıkıyor.