Altın fiyatları tahvil getirilerinde yükseliş ve zayıf dolar arasına sıkıştı

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında zayıflamasından destek alarak 1780 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ancak, ABD Hazine kağıtı getirilerinin son 1 yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam etmesi altın fiyatında toparlanmanın ivme kazanmasını engelliyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah Cuma gününe göre yüzde 0,16 artışla 1784,81 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, altın fiyatı için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğine işaret ediyorlar. Bu hafta gözler Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı yarı yıl sunumlarında olacak. Powell'ın konuşmasında vereceği işaretler altın fiyatının da yönünü belirleyecek.



Spot altın için güçlü destek 1765 dolar olmaya devam ediyor. Yukarı hareketlerde ise 1790 ve 1803 dolar güçlü dirençler olarak öne çıkıyor.