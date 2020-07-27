Altın fiyatları tarihi seviyeleri gördü

27 Temmuz 2020

Spot altın fiyatları, dolardaki sert düşüş ve küresel ekonomiye ilişkin endişelerin güvenli liman alımlarını güçlendirmesi sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot altın ons başına 1,944.71 dolara çıktı ve 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Sabaha 06:15 sularında 1.944,95 doları gören altının ons fiyatı, sonrasında rekor seviyelerin bir miktar altında dengelendi. 07:55 itibarıyla altında işlemler 1.932 dolardan gerçekleştiriliyordu.

Altın bugün neden yükseliyor?

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, artan koronavirüs vakaları, İngiltere'nin İspanya'dan dönenlere karantina uygulamasını yeniden başlatmasının dünya genelinde koronavirüs tedbirlerinin yeniden gündeme gelebileceği endişelerini artırması altında rekor getiren gelişmeler olarak ön plana çıkıyor.

Altındaki yükselişe gümüş de eşlik ediyor