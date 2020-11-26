Altın fiyatları teşvik paketi olasılığından destek alıyor

ABD'de dün açıklanan istihdam verileri ve koronavirüs vakalarında hızlı artışın devam etmesinin yeni bir COVID-19 paketinin ortaya konması olasılığını güçlendirdiği beklentilerini altın fiyatlarına destek veriyor.



Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün 1818,35 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,41artışla 1814,12 dolar seviyesinde.



Analistler, 1.800-1.795 dolar aralığından destek bulan altın fiyatında yeniden yükseliş trendine girilebilmesi için 1.850 dolar seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. ANZ ise bu sabah yayınladığı raporda spot altın için 0-3 aylık tahminini 1.900 dolar olarak belirlediği belirtirken, COVID-19'a karşı aşının 2021'in ikinci yarısına kadar genel kullanıma sunulamayacak olmasının ve ABD Doları'ndaki zayıflığın sağladığı destek nedeniyle 12 aylık hedefini ise 2.100 dolar/ons olarak sürdürdüğünü ifade etti.