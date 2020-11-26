Altın fiyatları teşvik paketi olasılığından destek alıyor
ABD'de yeni teşvik paketi hazırlanacağı umutları altın fiyatlarına destek veriyor. Spot altın düne göre yüzde 0,5 civarı yükselişle 1.814 dolar düzeyinde.
ABD'de dün açıklanan istihdam verileri ve koronavirüs vakalarında hızlı artışın devam etmesinin yeni bir COVID-19 paketinin ortaya konması olasılığını güçlendirdiği beklentilerini altın fiyatlarına destek veriyor.
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün 1818,35 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,41artışla 1814,12 dolar seviyesinde.
Analistler, 1.800-1.795 dolar aralığından destek bulan altın fiyatında yeniden yükseliş trendine girilebilmesi için 1.850 dolar seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. ANZ ise bu sabah yayınladığı raporda spot altın için 0-3 aylık tahminini 1.900 dolar olarak belirlediği belirtirken, COVID-19'a karşı aşının 2021'in ikinci yarısına kadar genel kullanıma sunulamayacak olmasının ve ABD Doları'ndaki zayıflığın sağladığı destek nedeniyle 12 aylık hedefini ise 2.100 dolar/ons olarak sürdürdüğünü ifade etti.