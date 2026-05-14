Altın fiyatları Trump ve Xi görüşmesi öncesinde yatay seyrediyor

Altın fiyatları, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Pekin'de gerçekleşecek zirve öncesinde perşembe günü Asya işlemlerinde yatay bir seyir izledi. Yatırımcıların iki liderin ticaret ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele alacağı görüşmeye odaklanmasıyla piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakim oldu. Spot altın nisan ayı ABD perakende satış verileri öncesinde 4 bin 690 dolar seviyelerinde dengelendi.

Trump ve Xi Jinping Pekin'de bir araya geldi

Trump, dokuz yıl aradan sonra bir ABD liderinin Çin'e gerçekleştirdiği ilk devlet ziyareti kapsamında Pekin'e ulaştı. Bloomberg tarafından çarşamba günü geç saatlerde paylaşılan bilgilere göre iki ülke, ulusal güvenliği tehdit etmeden gümrük vergilerinin azaltılabileceği 30 milyar dolarlık ürün grubu üzerinde bir çerçeve anlaşması değerlendiriyordu. Zirve, küresel ekonominin en büyük iki paydaşının ticari bağları stabilize etme arayışı içinde olduğu bir dönemde gerçekleşti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından çarşamba günü açıklanan veriler, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamlarının nisan ayında yıllık bazda yüzde 6.0 oranında yükseldiğini gösterdi. Mart ayındaki yüzde 4.3'lük artışın ardından gelen bu veri, piyasanın yüzde 4.9 olan beklentisini aştı. Aylık bazda ÜFE artışı ise nisan ayında yüzde 1.4 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, Federal Rezerv'in (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği beklentisini güçlendirdi.

Altın teknik seviyelerde konsolide oluyor

Günlük grafiklerde altının ons fiyatı 4 bin 690 dolar seviyesinde işlem görerek 100 günlük basit hareketli ortalamanın (BHO) altında kalmaya devam etti. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 49.65 seviyesiyle nötr bir momentum sergilerken, Bollinger orta bandı olan 4 bin 680 dolar seviyesi ilk destek noktası olarak takip ediliyor.



Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük BHO'nun bulunduğu 4 bin 790 dolar seviyesi direnç konumunu korurken, olası bir geri çekilmede 4 bin 518 dolar seviyesindeki alt Bollinger bandı destek görevi görüyor.

Yüksek seyreden toptan eşya enflasyonu ve Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetleri, Fed'in sıkı para politikası duruşunu koruyacağı öngörüsünü pekiştirerek değerli metallerin yukarı yönlü hareketini sınırlı tuttu.